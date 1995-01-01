Зе Луиш превзошел Фалькао по количеству голов в первых 8 матчах за «Порту»

скоро и наш понса забьёт 8 голов!!!
просто надо потерпеть!!! до юбилея симоняна!
Форвард «Порту» Зе Луиш забил «Санта-Кларе» в матче 6-го тура чемпионата Португалии.
Таким образом, бывший игрок «Спартака» отличился семь раз в первых восьми играх в составе португальской команды.
По этому показателю Зе Луиш превзошел Радамеля Фалькао, в активе которого было шесть мячей в восьми дебютных матчах за «Порту».
А клубным рекордсменом остается бразилец Пена, забивший в восьми поединках девять голов.
- Минувшим летом «Порту» купил Зе Луиша у «Спартака».
- Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
- Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
- Игрок провел 87 матчей, забил 72 мяча и сделал 17 результативных передач.