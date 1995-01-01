Зе Луиш превзошел Фалькао по количеству голов в первых 8 матчах за «Порту»

Форвард «Порту» Зе Луиш забил «Санта-Кларе» в матче 6-го тура чемпионата Португалии.

Таким образом, бывший игрок «Спартака» отличился семь раз в первых восьми играх в составе португальской команды.

По этому показателю Зе Луиш превзошел Радамеля Фалькао, в активе которого было шесть мячей в восьми дебютных матчах за «Порту».

А клубным рекордсменом остается бразилец Пена, забивший в восьми поединках девять голов.