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    Зе Луиш превзошел Фалькао по количеству голов в первых 8 матчах за «Порту»

    Форвард «Порту» Зе Луиш забил «Санта-Кларе» в матче 6-го тура чемпионата Португалии.

    Таким образом, бывший игрок «Спартака» отличился семь раз в первых восьми играх в составе португальской команды.

    По этому показателю Зе Луиш превзошел Радамеля Фалькао, в активе которого было шесть мячей в восьми дебютных матчах за «Порту».

    А клубным рекордсменом остается бразилец Пена, забивший в восьми поединках девять голов.

    • Минувшим летом «Порту» купил Зе Луиша у «Спартака».
    • Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
    • Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
    • Игрок провел 87 матчей, забил 72 мяча и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Tvi24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1309

      Борат 5 минут назад

      скоро и наш понса забьёт 8 голов!!!
      просто надо потерпеть!!! до юбилея симоняна!

      0
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      Рейтинг: +20137

      oyabun 13 минут назад

      Промес вчера тоже за Аякс забил. И вообще, которую уже игру отлично играет за новый клуб. Не пропали парни в Европе, молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1302

      Бомбардиръ 24 минуты назад

      Прям как в сказке ЗоЛушка.

      0
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      Рейтинг: +981

      Tsigan 34 минуты назад

      Через год ценник будет 40 лямов и какой нибудь эвертон купит его в качестве звезды.

      0
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      Рейтинг: +6965

      ufos73 > Tsigan 23 минуты назад

      Зина и купит вместо Дзюбиньо ))

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