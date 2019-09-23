«Кличко нервно курит в сторонке». Цорн лайкнул комментарий с шуткой про Кононова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в инстаграме поставил лайк под комментарием, в котором главного тренера красно-белых Олега Кононова сравнили с мэром Киева Виталием Кличко.

Цорн оценил комментарий «Кличко нервно курит в сторонке», сообщает «Чемпионат».

Ранее в соцсетях появилась запись выступления главного тренера «Спартака» Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, когда специалист был безработным.

«Будете вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковер руководители, предположим. Ну и что? У тебя в голове: «Да, я сегодня проиграл, завтра я выиграю, послезавтра выиграю, но я играю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав».

Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны все равно к атаке. Еще раз повторю, мы же приходим, и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие», – сказал Кононов в ходе выступления.

Мэр Киева Виталий Кличко известен своими неоднозначными высказываниями и оговорками. Кличко заявлял, что «в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», а также призывал жителей Киева «готовиться к земле».