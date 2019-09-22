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    AS: «Барселона» уволит Вальверде в случае потери очков в матчах с «Вильярреалом» и «Хетафе»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост до конца сентября.

    По информации AS, каталонский клуб намерен уволить 55-летнего специалиста, если команда потеряет очки в любом из двух ближайших матчей Примеры.

    24 сентября «Барса» примет «Вильярреал», а 28 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».

    • Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
    • За два сезона он выиграл с командой четыре трофея.
    • В текущей кампании каталонцы набрали 7 очков в пяти турах Примеры и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: AS

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