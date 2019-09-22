AS: «Барселона» уволит Вальверде в случае потери очков в матчах с «Вильярреалом» и «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост до конца сентября.

По информации AS, каталонский клуб намерен уволить 55-летнего специалиста, если команда потеряет очки в любом из двух ближайших матчей Примеры.

24 сентября «Барса» примет «Вильярреал», а 28 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».