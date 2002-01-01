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    «Динамо»: «Хохлов будет тренировать команду до зимней паузы. Впадать в крайности клуб не намерен»

    Московское «Динамо» опубликовало официальное заявление по ситуации с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

    «В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов.

    Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава.

    Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в «Динамо» меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.

    После матча с ФК «Сочи» у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы еще раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство «Динамо». Это очевидно. Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.

    Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики «Динамо» в трудный для команды момент продолжат поддерживать ее, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба», – говорится в заявлении клуба.

    • Ранее сообщалось, что Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло.
    • После поражения от «Сочи» (2:3) «Динамо» опустилось на 11-е место в РПЛ, в активе команды 10 очков.
    • Хохлов после поражения сказал: «У меня ничего не получилось. Скоро все узнаете». До этого специалист пообещал подать в отставку, «если в ближайших турах мы не справимся».

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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