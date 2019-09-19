Дюков: «РФС договорился с УЕФА об увеличении дохода от телеправ на 18 процентов»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом коммерческом соглашении с УЕФА.

«С нового года у УЕФА начинается новый шестилетний цикл. В настоящий момент достигнута договоренность увеличения дохода от телеправ на 18 процентов в соответствии с тем периодом, который мы имели в прошлый цикл», – сказал Дюков.

В июле коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, каким образом распределяются между клубами доходы от реализации лигой медиаправ и коммерческих прав.