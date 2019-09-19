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    Дюков: «РФС договорился с УЕФА об увеличении дохода от телеправ на 18 процентов»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом коммерческом соглашении с УЕФА.

    «С нового года у УЕФА начинается новый шестилетний цикл. В настоящий момент достигнута договоренность увеличения дохода от телеправ на 18 процентов в соответствии с тем периодом, который мы имели в прошлый цикл», – сказал Дюков.

    В июле коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, каким образом распределяются между клубами доходы от реализации лигой медиаправ и коммерческих прав.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3067

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Между клубами..... А между болельщиками делить бабки не будут?

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