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    РПЛ озвучила схему распределения доходов между клубами

    Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, каким образом распределяются между клубами доходы от реализации лигой медиаправ и коммерческих прав.

    «60% распределяется по спортивному принципу (выше место – больше сумма призовых). Еще 32% распределяются в равных долях между клубами. Остальные 8% распределяются в соответствие с маркетинговыми критериями. Основное в этом – заполняемость трибун. Мы ввели его (показатель) в прошлом сезоне. Если клуб в среднем обеспечивает заполняемость трибун более 50%, то допускается к распределению этих 8%. Клубы, которые не обеспечивают, просто не допускаются к распределению этих средств.

    У нас есть коммерческие циклы, в рамках, которого мы реализуем права, полученные от РФС. Этот четырехлетний цикл мы должны потратить на то, чтобы обеспечить интерес зрителя. Еще три сезона мы будем действовать в рамках действующих договоров, которые подписали. Мы можем их увеличивать, но не думаю, что это будет существенное увеличение. Это в процентном отношении 20-30%. Нужно готовиться к следующему циклу и делать качественный шаг вперед именно за счет последовательных инвестиций в бренд и продукт», – сказал Суворов.

    Чемпион сезона-2018/19 «Зенит» получил за победу в турнире 5 миллионов евро. К примеру, победитель АПЛ «Манчестер Сити» получил от лиги за чемпионство почти 43 миллиона евро. А общий доход клуба с учетом телеправ и гарантированной выплаты от АПЛ составил 164 миллиона.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      Шефф28 11 минут назад

      А ну теперь ясно почему Ростову поздние игры ставят ...

      0
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      Рейтинг: +219

      Mister_Tomsk 30 минут назад

      чуешь разницу, 43 и 5 )))))))))))))))

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