Цорн – о сборах в США: «У нас есть права на все игры, на размещение рекламы. За участие нам не платят»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, как прежде организовывал сборы, а также, для чего московскому клубу участие в турнире в США.

– Была информация, что вы хотели организовать сборы «Спартака» в США еще два года назад.

– Я это предлагал «Спартаку» два года назад. Каррера не захотел.

– Инсайдеры писали, что Измайлов.

– Нет, Каррера.

– У вас будет коммерческая выгода от этого турнира?

– «Спартак» имеет все шансы заработать. У нас есть права на все игры, на размещение рекламы. Потом они покрывают большую часть расходов.

– «Спартак» может заработать больше, чем на Кубке «Матч Премьер»?

– Американцы нам покрывают расходы на транспорт, еду и проживание. За участие в этом турнире нам не платят. Нам это выгодно, рекламодателя можем разместить на бортах. У нас есть хорошие соперники, лучше играть с лидерами латиноамериканских чемпионатов, чем в том же Дубае с азиатскими клубами.

– В зимнем розыгрыше Кубка «Матч Премьер» «Спартак» не участвует?

– Мы всерьез рассматриваем такую возможность.

– Довольно сложная логистика. Олега Георгиевича спрашивали об этом?

– Конечно, без разрешения главного тренера ничего не решается. Олег Георгиевич сразу согласился. Но в чем проблема лететь Штаты? «Реал», «Барса» летают летом в короткий перерыв в Штаты, в Японию. «Аякс» в том году участвовал в «Кубке Флориды», прошли довольно далеко. «Франкфурт», дошедший до полуфинала Лиги Европы, тоже был на этом турнире. Немцы регулярно участвуют в каких-то акциях в Лос-Анджелесе, из Германии в Лос-Анджелес лететь дольше, чем из Москвы в Майами.

– Сколько времени проведете в Штатах?

– Мы летим туда на две недели. За неделю перед чемпионатом перелетаем, играем, перелетаем обратно, затем у нас пауза и новый сбор. «Спартак» раньше обычного выйдет из отпуска. Думаю, не второго числа, чуть позже.



