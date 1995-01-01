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    Цорн – о сборах в США: «У нас есть права на все игры, на размещение рекламы. За участие нам не платят»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, как прежде организовывал сборы, а также, для чего московскому клубу участие в турнире в США.

    – Была информация, что вы хотели организовать сборы «Спартака» в США еще два года назад.

    – Я это предлагал «Спартаку» два года назад. Каррера не захотел.

    – Инсайдеры писали, что Измайлов.

    – Нет, Каррера.

    – У вас будет коммерческая выгода от этого турнира?

    – «Спартак» имеет все шансы заработать. У нас есть права на все игры, на размещение рекламы. Потом они покрывают большую часть расходов.

    – «Спартак» может заработать больше, чем на Кубке «Матч Премьер»?

    – Американцы нам покрывают расходы на транспорт, еду и проживание. За участие в этом турнире нам не платят. Нам это выгодно, рекламодателя можем разместить на бортах. У нас есть хорошие соперники, лучше играть с лидерами латиноамериканских чемпионатов, чем в том же Дубае с азиатскими клубами.

    – В зимнем розыгрыше Кубка «Матч Премьер» «Спартак» не участвует?

    – Мы всерьез рассматриваем такую возможность.

    – Довольно сложная логистика. Олега Георгиевича спрашивали об этом?

    – Конечно, без разрешения главного тренера ничего не решается. Олег Георгиевич сразу согласился. Но в чем проблема лететь Штаты? «Реал», «Барса» летают летом в короткий перерыв в Штаты, в Японию. «Аякс» в том году участвовал в «Кубке Флориды», прошли довольно далеко. «Франкфурт», дошедший до полуфинала Лиги Европы, тоже был на этом турнире. Немцы регулярно участвуют в каких-то акциях в Лос-Анджелесе, из Германии в Лос-Анджелес лететь дольше, чем из Москвы в Майами.

    – Сколько времени проведете в Штатах?

    – Мы летим туда на две недели. За неделю перед чемпионатом перелетаем, играем, перелетаем обратно, затем у нас пауза и новый сбор. «Спартак» раньше обычного выйдет из отпуска. Думаю, не второго числа, чуть позже.


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6040

      батог 54 минуты назад

      Федун прививает ненависть к Каррере в Спартаке ! Цорн уже пару раз отметился !

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      Рейтинг: +992

      Boeung777 > батог 45 минут назад

      Да, тоже заметил.

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