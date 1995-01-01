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    Руни: «Сборная Англии выиграла бы все, если бы 10 лет назад ее тренировал Гвардиола»

    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что 10 лет назад национальной команде для успеха не хватало только сильного тренера.

    «Вспоминая сборную Англии 10-летней давности, можно предположить, что у нас был лучший набор игроков в мировом футболе. Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн. Если бы нас тренировал Гвардиола, то мы бы выиграли все», – сказал Руни.

    • 10 лет назад сборную Англии возглавлял Фабио Капелло.
    • Руни выступал за национальную команду с 2003 по 2018 год.
    • Форвард провел 120 матчей и забил 53 гола.

    Источник: Sky Sports

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