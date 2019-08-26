Мбаппе, Кавани и Диалло получили травмы в матче против «Тулузы»

Сразу три игрока «ПСЖ» выбыли на неопределенный срок из-за травм.

Во время матча 3-го тура Лиги 1 против «Тулузы» повреждения получили Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Абду Диалло. Французский форвард покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, в середине второго тайма. Два его партнера были заменены еще до перерыва.

«Я пока не знаю подробностей травм Кавани и Мбаппе. Еще неизвестно, насколько они серьезные и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не беспокоюсь, я просто разочарован», – сказал после матча главный тренер парижан Томас Тухель.

Диалло в этом сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах.

В активе Мбаппе четыре игры, два гола и один ассист.

На счету Кавани два забитых мяча в четырех поединках.

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