Мбаппе, Кавани и Диалло получили травмы в матче против «Тулузы»

Сразу три игрока «ПСЖ» выбыли на неопределенный срок из-за травм.
Во время матча 3-го тура Лиги 1 против «Тулузы» повреждения получили Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Абду Диалло. Французский форвард покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, в середине второго тайма. Два его партнера были заменены еще до перерыва.
«Я пока не знаю подробностей травм Кавани и Мбаппе. Еще неизвестно, насколько они серьезные и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не беспокоюсь, я просто разочарован», – сказал после матча главный тренер парижан Томас Тухель.
- Диалло в этом сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах.
- В активе Мбаппе четыре игры, два гола и один ассист.
- На счету Кавани два забитых мяча в четырех поединках.
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Источник: L’Equipe