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  • Мбаппе, Кавани и Диалло получили травмы в матче против «Тулузы»

Мбаппе, Кавани и Диалло получили травмы в матче против «Тулузы»

26 августа 2019, 06:40
3

Сразу три игрока «ПСЖ» выбыли на неопределенный срок из-за травм.

Во время матча 3-го тура Лиги 1 против «Тулузы» повреждения получили Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Абду Диалло. Французский форвард покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, в середине второго тайма. Два его партнера были заменены еще до перерыва.

«Я пока не знаю подробностей травм Кавани и Мбаппе. Еще неизвестно, насколько они серьезные и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не беспокоюсь, я просто разочарован», – сказал после матча главный тренер парижан Томас Тухель.

  • Диалло в этом сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах.
  • В активе Мбаппе четыре игры, два гола и один ассист.
  • На счету Кавани два забитых мяча в четырех поединках.

«ПСЖ» забил в 41-м матче Лиги 1 подряд. Это новый рекорд французского футбола

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Кавани Эдинсон Мбаппе Килиан Тухель Томас
Комментарии (3)
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Cubinec1989
1566799026
Жесть)
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Дима Цэ
1566801889
Без них справились!
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DyadyaWel
1566802722
Это просто Неймар просится в состав.
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