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    Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии. Нападающим интересуется ЦСКА

    «Млада Болеслав» принимает «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата Чехии (4:2, 82-я минута).

    Все четыре гола в составе хозяев забил нападающий сборной России Николай Комличенко. Он сравнялся по количеству голов с Михалом Шкодой из «Пршибрама», лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент.

    24 гола Комличенко в прошлом розыгрыше чемпионата – лучший показатель за всю историю турнира.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 19:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1905

      BlackMurder 4 часа назад

      Сиди там где играешь

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      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV 6 часов назад

      пусть в европе играет

      0
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      Рейтинг: +90

      Из Твери Леха > Вальдемар IV 4 часа назад

      Думаешь сгниет на Родине?

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      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV > Из Твери Леха 4 часа назад

      просто тогда не надо было кобениться и уходить из родного клуба, чтобы шило на мыло менять, еще и против своих потом выходить, типа доказывать чето, поиграет может немцы возьмут

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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 6 часов назад

      Не видел ни одной игры. Помнится,несколько лет назад какой-то чудак в Латвии(или Эстонии) сорок за сезон забил,и проиграл Роналду(или Месси) только из-за низкого коэффициента чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +1509

      _Kesh_Suntar_ 6 часов назад

      Ну там же чемпионат Чехии!! Уровень большинства клубов ФНЛ! Не нужен он для ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +10754

      sssrspartak 6 часов назад

      ЦСКА БЕРИ ЕГО,ЕСЛИ НАШИ БЕЗДАРИ НЕ БЕРУТ!УДАЧИ ВАМ!

      0
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      Рейтинг: +736

      ААМ 6 часов назад

      Интересный товарищ. Здорово, если свою результативность подтвердит в РПЛ и сборной.

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      Рейтинг: +1128

      Фан666 > ААМ 6 часов назад

      В рпл он затухнет

      0
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      Рейтинг: +769

      Loko_Roma > Фан666 6 часов назад

      ага учитывая что все играют в автобус

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      Рейтинг: +1128

      Фан666 7 часов назад

      Парень тебе надо в топовый чемпионат скорее а не в россию

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      Рейтинг: +790

      Jhon1989 7 часов назад

      Надо брать!!!

      0
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      Рейтинг: +662

      Niko 7 часов назад

      Срочно выкупать. У нас Чалов единственный вариант

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