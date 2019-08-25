Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии. Нападающим интересуется ЦСКА

Сиди там где играешь
«Млада Болеслав» принимает «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата Чехии (4:2, 82-я минута).
Все четыре гола в составе хозяев забил нападающий сборной России Николай Комличенко. Он сравнялся по количеству голов с Михалом Шкодой из «Пршибрама», лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент.
24 гола Комличенко в прошлом розыгрыше чемпионата – лучший показатель за всю историю турнира.
- Ранее сообщалось об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива». В итоге в московский клуб перешел форвард «Зенита» Лука Джорджевич.
- На 23-летнего игрока также претендует ЦСКА. Чешский клуб в процессе переговоров снизил цену на футболиста.