Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии. Нападающим интересуется ЦСКА

«Млада Болеслав» принимает «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата Чехии (4:2, 82-я минута).

Все четыре гола в составе хозяев забил нападающий сборной России Николай Комличенко. Он сравнялся по количеству голов с Михалом Шкодой из «Пршибрама», лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент.

24 гола Комличенко в прошлом розыгрыше чемпионата – лучший показатель за всю историю турнира.