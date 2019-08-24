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    «Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко. ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе

    Трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА откладывается, информирует «БИЗНЕС Online». Завтра, 25 августа, футболист сыграет в матче чемпионата Чехии против «Динамо» из Ческе-Будеевице.

    «Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко с 3,5 миллиона евро до 2,8. ЦСКА хотел бы арендовать футболиста с правом выкупа, а не приобретать сразу. Решение москвичи примут на следующей неделе.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара». Он перешел в «Младу Болеслав» летом 2017 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил в чемпионате Чехии 29 голов в 32-х матчах, стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Контракт футболиста с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    24.08.2019 15:07
    Комментарии13
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      Рейтинг: +599

      Sergil 10 часов назад

      А чего так дёшево то? При нынешних расценках на игроков, он должен стоить от 8 и выше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Niko 11 часов назад

      Надо брать, иначе с нынешним нападением нам не светит ничего

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1033

      Вот оно чё Михалыч > Niko 11 часов назад

      Ну дык эта...Как же брать то ? Стоило 3,5 , стало 2,8. Тута непоняточки происходят. На хороший товар цену не скидывают.Тута чаво то не так.Подвох какой то.
      Можа товар с браком, можа нету товарной кондиции....А можа самое плохое - ентая модель щас уже вышла из моды.
      Так што торопится не надо.Ежели посмотреть трезвым глазом, то и можно покупать, тока пущай они ещё ниже цену спустят.
      А тамочки можно посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 13 часов назад

      Или Локо или Аутсбург!!!

      0
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 14 часов назад

      Комличенко не делай этого! Лучше в аугсбург езжай

      -3
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      Рейтинг: +553

      shikari__ > Фан666 14 часов назад

      а кто его там ждет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 16 часов назад

      Похоже возьмут Компличенко, бесплатного Игбуна и дорогого опорника аргентинца из Штуттгарта. Тогда состав будет укомплектован

      9
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      Рейтинг: +156

      Николай71 > Lester84 15 часов назад

      По-видимому все к этому идёт.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1575

      Snek > Lester84 15 часов назад

      Что за опорник?

      0
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      ...
      Рейтинг: +553

      shikari__ > Snek 14 часов назад

      Ascacíbar, но это только слухи

      1
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      Рейтинг: +553

      shikari__ > Lester84 14 часов назад

      а почему Игбун бесплатный?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 > shikari__ 13 часов назад

      Да вроде ж он расторг контракт с Уфой, в сегоднчшнем матче уже не играет

      0
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      Рейтинг: +553

      shikari__ > Lester84 11 часов назад

      а, не слышал о разрыве контракта, в таком случае может попросить подъемные, тоже ничего хорошего

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