«Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко. ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе

Трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА откладывается, информирует «БИЗНЕС Online». Завтра, 25 августа, футболист сыграет в матче чемпионата Чехии против «Динамо» из Ческе-Будеевице.

«Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко с 3,5 миллиона евро до 2,8. ЦСКА хотел бы арендовать футболиста с правом выкупа, а не приобретать сразу. Решение москвичи примут на следующей неделе.