«Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко. ЦСКА примет решение по трансферу на следующей неделе

А чего так дёшево то? При нынешних расценках на игроков, он должен стоить от 8 и выше.
Трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА откладывается, информирует «БИЗНЕС Online». Завтра, 25 августа, футболист сыграет в матче чемпионата Чехии против «Динамо» из Ческе-Будеевице.
«Млада Болеслав» снизила цену на Комличенко с 3,5 миллиона евро до 2,8. ЦСКА хотел бы арендовать футболиста с правом выкупа, а не приобретать сразу. Решение москвичи примут на следующей неделе.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара». Он перешел в «Младу Болеслав» летом 2017 года.
- В прошлом сезоне форвард забил в чемпионате Чехии 29 голов в 32-х матчах, стал лучшим бомбардиром турнира.
- Контракт футболиста с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.