Федун: «Спартак» только рождается, формируется»

" Наша команда только рождается, формируется." - полтора десятка лет "беременности" при Федуне.... Однако!!! Арнольдыч, как всегда, "зажигает"!!!.....))))
Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему его команде не всегда удаются стартовые отрезки матчей. Функционер обратил внимание на обновление состава.
– Вы не видите тенденцию в том, что «Спартак» все время слабо начинает матчи? Встречи с «Туном» и ЦСКА — разные случаи?
— Наша команда только рождается, формируется. С начала года из клуба ушли 10 человек, пришли 8 новичков. То есть это абсолютно новый коллектив. Сложно ждать, что этот «Спартак» заиграет с листа. Это все фантазии. Нужно набраться терпения.
Возможно, как раз ко второму тайму и складываются необходимые связи. Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Джордан Ларссон и Гус Тиль. А Эсекьель Понсе дисквалифицирован в чемпионате. Так что коллектив еще даже не устоялся.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- Завтра, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».
- Ближайший соперник москвичей по РПЛ – «Крылья Советов».