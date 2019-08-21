Федун: «Спартак» только рождается, формируется»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему его команде не всегда удаются стартовые отрезки матчей. Функционер обратил внимание на обновление состава.

– Вы не видите тенденцию в том, что «Спартак» все время слабо начинает матчи? Встречи с «Туном» и ЦСКА — разные случаи?

— Наша команда только рождается, формируется. С начала года из клуба ушли 10 человек, пришли 8 новичков. То есть это абсолютно новый коллектив. Сложно ждать, что этот «Спартак» заиграет с листа. Это все фантазии. Нужно набраться терпения.

Возможно, как раз ко второму тайму и складываются необходимые связи. Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Джордан Ларссон и Гус Тиль. А Эсекьель Понсе дисквалифицирован в чемпионате. Так что коллектив еще даже не устоялся.