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    Федун: «Спартак» только рождается, формируется»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему его команде не всегда удаются стартовые отрезки матчей. Функционер обратил внимание на обновление состава.

    – Вы не видите тенденцию в том, что «Спартак» все время слабо начинает матчи? Встречи с «Туном» и ЦСКА — разные случаи?

    — Наша команда только рождается, формируется. С начала года из клуба ушли 10 человек, пришли 8 новичков. То есть это абсолютно новый коллектив. Сложно ждать, что этот «Спартак» заиграет с листа. Это все фантазии. Нужно набраться терпения.

    Возможно, как раз ко второму тайму и складываются необходимые связи. Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Джордан Ларссон и Гус Тиль. А Эсекьель Понсе дисквалифицирован в чемпионате. Так что коллектив еще даже не устоялся.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Завтра, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».
    • Ближайший соперник москвичей по РПЛ – «Крылья Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 21:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 августа 2019, 10:35

      " Наша команда только рождается, формируется." - полтора десятка лет "беременности" при Федуне.... Однако!!! Арнольдыч, как всегда, "зажигает"!!!.....))))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 августа 2019, 07:53

      Лет 15 ещё рождаться будет)) до следующего чемпионства..

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 августа 2019, 23:55

      Опять? Да сколько ж оно у вас рождаться будет?
      Сперва убили, теперь возрождаете?

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 августа 2019, 23:05

      Ну , по этому кусочку интервью вопросов не возникло .

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 августа 2019, 22:55

      Жизнь покажет -но мы верим в команду.

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      Рейтинг: +10452

      ivany4 21 августа 2019, 22:21

      Самые главные слова - Нужно набраться терпения.
      Т.е. что бы не случилось, будем ждать чего-нибудь хорошего.
      Хоть до следующего сезона.))

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