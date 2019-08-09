The Sun: «Челси» готов предложить за Заха 80 миллионов

«Челси» хочет приобрести нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

По информации The Sun, если лондонцам удастся добиться снятия с клуба трансферного запрета, в январе они предложат за футболиста 80 миллионов фунтов стерлингов (около 87 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком интересуются «Арсенал», «Эвертон» и «Бавария».