The Sun: «Челси» готов предложить за Заха 80 миллионов

«Челси» хочет приобрести нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.
По информации The Sun, если лондонцам удастся добиться снятия с клуба трансферного запрета, в январе они предложат за футболиста 80 миллионов фунтов стерлингов (около 87 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что 26-летним игроком интересуются «Арсенал», «Эвертон» и «Бавария».
- Контракт ивуарийца с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2023 года.
- В прошлом сезоне форвард провел 34 матча в АПЛ, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
- Заха перешел в «Пэлас» из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за 3,8 миллиона евро.
Источник: The Sun