Товарищеский матч. «Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

после реала это всё мелочи теперь))))
В Орландо состоялся матч звезд МЛС, в котором сборная лиги уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3.
Счет на 43-й минуте открыл Маркос Льоренте. В конце второго тайма по одному голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.
Товарищеский матч
Звезды МЛС – «Атлетико» – 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 – Льоренте, 43; 0:2 – Жоау Фелиш, 85; 0:3 – Диего Коста, 90+3.
Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.
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— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 1, 2019
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— MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) August 1, 2019
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— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 1, 2019