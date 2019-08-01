Товарищеский матч. «Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

В Орландо состоялся матч звезд МЛС, в котором сборная лиги уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3.

Счет на 43-й минуте открыл Маркос Льоренте. В конце второго тайма по одному голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

Товарищеский матч

Звезды МЛС – «Атлетико» – 0:3 (0:1).

Голы: 0:1 – Льоренте, 43; 0:2 – Жоау Фелиш, 85; 0:3 – Диего Коста, 90+3.

Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

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