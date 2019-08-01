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Товарищеский матч. «Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

1 августа 2019, 07:47
3

В Орландо состоялся матч звезд МЛС, в котором сборная лиги уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3.

Счет на 43-й минуте открыл Маркос Льоренте. В конце второго тайма по одному голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

Товарищеский матч

Звезды МЛС – «Атлетико» – 0:3 (0:1).

Голы: 0:1 – Льоренте, 43; 0:2 – Жоау Фелиш, 85; 0:3 – Диего Коста, 90+3.

Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Товарищеские матчи Атлетико
Комментарии (3)
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овертайм
1564637821
после реала это всё мелочи теперь))))
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AZ
1564641461
На телефон снимали?
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Cules2013
1564643840
А что это Ибра резко заткнулся, где его шуточки? Схавали в сухую) Атлетико молодцы, но главное не выйти на пик формы раньше времени, а то потом весной силы у команды закончатся. Такое уже было со многими командами, ошибка очень опасная. Ну и Коста с Фелишем дай бог бы так забивали в официальных матчах, как у них прёт в товарняках.
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