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    Товарищеский матч. «Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

    В Орландо состоялся матч звезд МЛС, в котором сборная лиги уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3.

    Счет на 43-й минуте открыл Маркос Льоренте. В конце второго тайма по одному голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

    Товарищеский матч

    Звезды МЛС – «Атлетико» – 0:3 (0:1).

    Голы: 0:1 – Льоренте, 43; 0:2 – Жоау Фелиш, 85; 0:3 – Диего Коста, 90+3.

    Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1007

      овертайм 20 минут назад

      после реала это всё мелочи теперь))))

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