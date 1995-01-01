Главные новости дня. Спортивный директор «ПСЖ» отчитал Неймара перед командой, агент Бэйла назвал Зидана позорищем

«Спартак – об инциденте с фанатами: «Убеждены, что применения грубой физической силы можно было избежать и осуждаем действия ростовской полиции».

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала».

«Да ты мой чертов двойник». Клопп обнял журналиста после пресс-конференции.

Росгвардия: «Болельщик «Спартака» спровоцировал драку с контролером-распределителем. Сотрудники приняли необходимые меры».

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отчитал Неймара перед командой.

РПЛ. «Урал» разгромил «Ахмат».

РПЛ. «Локомотив» победил «Тамбов», проигрывая по ходу встречи.

РПЛ. «Рубин» вдесятером обыграл «Динамо», забив на 94-й минуте.

RMC: Косиельни согласовал контракт с «Ренном».

Мамаев: «В чем мы золотая молодежь? В том, что сами всего добились? Мы эти деньги заработали и можем тратить как угодно».