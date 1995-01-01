Мамаев: «В чем мы золотая молодежь? В том, что сами всего добились? Мы эти деньги заработали и можем тратить как угодно»

Добился:))) Мамаев???)))
Посмотри вокруг, малыш. Тебе просто очень сильно повезло. В этом случае лучше вести себя скромно и достойно, а не быть "петухом".
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что сегодняшнее поколение игроков нельзя отнести к золотой молодежи. По его словам, футболисты сами всего добились и сами зарабатывают деньги.
«В чем золотая молодежь? В чем? Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, – это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги?
Я считаю, что это не золотая молодежь. Считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно», – сказал Мамаев.
- В настоящее время Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области.
- В октябре 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- В мае суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- Ранее стало известно, что Мамаев с Протасовицким выйдут на свободу 6 ноября, а Кокорины – 7 декабря.