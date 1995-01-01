Мамаев: «В чем мы золотая молодежь? В том, что сами всего добились? Мы эти деньги заработали и можем тратить как угодно»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что сегодняшнее поколение игроков нельзя отнести к золотой молодежи. По его словам, футболисты сами всего добились и сами зарабатывают деньги.

«В чем золотая молодежь? В чем? Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, – это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги?

Я считаю, что это не золотая молодежь. Считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно», – сказал Мамаев.