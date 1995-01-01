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    Мамаев: «В чем мы золотая молодежь? В том, что сами всего добились? Мы эти деньги заработали и можем тратить как угодно»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что сегодняшнее поколение игроков нельзя отнести к золотой молодежи. По его словам, футболисты сами всего добились и сами зарабатывают деньги.

    «В чем золотая молодежь? В чем? Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, – это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги?

    Я считаю, что это не золотая молодежь. Считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно», – сказал Мамаев.

    • В настоящее время Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области.
    • В октябре 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • В мае суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • Ранее стало известно, что Мамаев с Протасовицким выйдут на свободу 6 ноября, а Кокорины – 7 декабря.

    Источник: «Вести»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3765

      la verdad 1 минуту назад

      Добился:))) Мамаев???)))
      Посмотри вокруг, малыш. Тебе просто очень сильно повезло. В этом случае лучше вести себя скромно и достойно, а не быть "петухом".

      0
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      Рейтинг: +1808

      семёнычев 22 минуты назад

      трать, Павлик, трать, как угодно....
      только "как угодно" может в следующий раз ПРЕДОСТАВИТЬ ТЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАТИТЬ ОСТАТКИ ДЕНЕГ ТОЛЬКО В ТЮРЕМНОМ ЛАРЬКЕ....

      0
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      Рейтинг: +517

      Niko 28 минут назад

      В частности могут тратить на адвокатов.
      А вообще вести себя надо уметь, а не считать что футболист типа всего добился.

      1
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      Рейтинг: +34920

      acer2003 37 минут назад

      Ну ты и ....контрацептив !((
      Мало тебе дали ((

      1
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      Рейтинг: +804

      Жёлто-синий 42 минуты назад

      Только платить вам надо в разы меньше, играете на 100000 в месяц не больше

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