Журналистка ВГТРК Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале фотографию из барака, в котором находятся футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

На фото указаны точные даты, когда игроки выйдут из колонии.

Павел Мамаев – 6 ноября 2019 года.

Александр Кокорин – 7 декабря 2019 года.

Фото из телеграм-канал Скабеевой

Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до декабря 2019 года. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июне 2019 года.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин , Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, Мамаев и были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

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