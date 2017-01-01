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    Мамаев выйдет из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря

    Журналистка ВГТРК Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале фотографию из барака, в котором находятся футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

    На фото указаны точные даты, когда игроки выйдут из колонии.

    • Павел Мамаев – 6 ноября 2019 года.
    • Александр Кокорин – 7 декабря 2019 года.

    Фото из телеграм-канал Скабеевой

    Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до декабря 2019 года. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июне 2019 года.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

    «Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд». Страна обсуждает приговор Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Ольги Скабеевой

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