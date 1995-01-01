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    РПЛ. «Урал» разгромил «Ахмат»

    «Урал» на своем поле крупно переиграл «Ахмат» в матче второго тура РПЛ.

    За екатеринбургскую команду забили нападающий Владимир Ильин и полузащитники Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.

    В следующей игре «Урал» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ахмат» встретится в Казани с «Рубином».

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 45+2; 2:0 – Эль Кабир, 58; 3:0 – Бавин, 78.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Егорычев (Погребняк, 85), Эль Кабир (Димитров, 89), Августиняк, Панюков (Бавин, 76), Ильин.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Бериша (Михаляк, 79), Швец, Исмаэл, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Мбенг (Понсе, 75).

    Предупреждения: Бумаль, 19 – Шиманьски, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +625

      В даль смотрящий 7 минут назад

      Парфёнов умеет парней настраивать и мотивировать. И для этого совсем не надо устраивать театр одного актёра у бровки.

      0
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      Рейтинг: +536

      Muboraksho > В даль смотрящий 2 минуты назад

      Вот именно!!!! Парфёнова и команду Урал с победой. Заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +2248

      paracetamol 14 минут назад

      Ильину большой привет. Ждем продолжения!

      0
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      Рейтинг: +26

      ussr064 27 минут назад

      Екатеринбург с победой,,,так держать!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3206

      владимир миронов 28 минут назад

      Подвела Ахмата реализация.Создать столько моментов и не забить--это надо суметь. Старое правило: не забиваешь ты--забивают тебе, еще не отменили.

      2
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      Рейтинг: +349

      амани 30 минут назад

      после игры с Краснодаром, думал Ахмат не обыграть Уралу..ан нет....3-0 ....порой казалось, что Ахмат , команда из 2-ой лиги.... Молодцы ураловцы

      1
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      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata 30 минут назад

      И это еще глушаков не играл )))

      2
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      Рейтинг: +21

      arc-cat 31 минуту назад

      С Победой!!!

      1
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      Рейтинг: +4903

      Сильвербой 31 минуту назад

      Как Краснодар умудрился этому дну проиграть, ума не приложу!!!

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      Рейтинг: +143

      МасСуд > Сильвербой 1 минуту назад

      нах.й иди *******

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      Рейтинг: +10050

      slavutiq70 31 минуту назад

      Уральцев с победой!!!!!2 игры 6 очков 6 мячей отличный результат,,рад за Парфёнова,,,,

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