РПЛ. «Урал» разгромил «Ахмат»

Парфёнов умеет парней настраивать и мотивировать. И для этого совсем не надо устраивать театр одного актёра у бровки.
«Урал» на своем поле крупно переиграл «Ахмат» в матче второго тура РПЛ.
За екатеринбургскую команду забили нападающий Владимир Ильин и полузащитники Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.
В следующей игре «Урал» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ахмат» встретится в Казани с «Рубином».
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ильин, 45+2; 2:0 – Эль Кабир, 58; 3:0 – Бавин, 78.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Егорычев (Погребняк, 85), Эль Кабир (Димитров, 89), Августиняк, Панюков (Бавин, 76), Ильин.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Бериша (Михаляк, 79), Швец, Исмаэл, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Мбенг (Понсе, 75).
Предупреждения: Бумаль, 19 – Шиманьски, 56.