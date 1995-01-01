РПЛ. «Урал» разгромил «Ахмат»

«Урал» на своем поле крупно переиграл «Ахмат» в матче второго тура РПЛ.

За екатеринбургскую команду забили нападающий Владимир Ильин и полузащитники Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.

В следующей игре «Урал» на выезде сыграет против «Динамо», а «Ахмат» встретится в Казани с «Рубином».

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 45+2; 2:0 – Эль Кабир, 58; 3:0 – Бавин, 78.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Егорычев (Погребняк, 85), Эль Кабир (Димитров, 89), Августиняк, Панюков (Бавин, 76), Ильин.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Бериша (Михаляк, 79), Швец, Исмаэл, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Мбенг (Понсе, 75).

Предупреждения: Бумаль, 19 – Шиманьски, 56.

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