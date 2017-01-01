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    РПЛ. «Рубин» вдесятером обыграл «Динамо», забив на 94-й минуте

    «Динамо» проиграл «Рубину» в матче 2-го тура РПЛ – 0:1.

    На 36-й минуте встречи в составе гостей удалили полузащитника Евгения Башкирова, казанская команда осталась вдесятером. Единственный гол забил форвард Бека Микелтадзе на 94-й минуте.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Микелтадзе, 90+4.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Панченко, 58), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), Кардозу, Шиманьски.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).

    Предупреждения: Панченко, 67; Каборе, 72; Шиманьски, 81 – Башкиров, 3; Давиташвили, 63; Степанов, 70; Кварацахелия, 90+1; Подберезкин, 90+3.

    Удаление: нет – Башкиров, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии50
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      Рейтинг: +90

      Legion-o 52 секунды назад

      Позор!!! *****...НУ на завтрак, обед и ужин! Я уже предлагал свою квалифицированную помощь. Антоху жалко, а остальное все по делу!

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      Рейтинг: +6940

      alex1951 3 минуты назад

      Хохлов и Со! Не фулюганьте. Вы превращаетесь в заурядный российский клуб....Вы будете терять болельщиков, что совсем нехорошо.....Ведь преданные фаны ,в который раз, всегда с душевным подьемом надеются на успешное начало сезона ,а когда, вот ,так вот ......обидно....как говорится ,,как корабль назовешь ,так он и поплывет,, (((

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      Рейтинг: +718

      Борат 7 минут назад

      Грязный мусор время выносить!!!!

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      Рейтинг: +4037

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      Динамо - ЛОХИ !!!

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      Рейтинг: +172

      Shotlandets86 > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Да, как свиньи, судей заряжать не умеем.

      Зато с чистой совестью.

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      Рейтинг: +1701

      Челнинец > Shotlandets86 3 минуты назад

      да просто признайся что вы ДНО, отговорки тупые несешь!

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      Рейтинг: +172

      Shotlandets86 > Челнинец 1 минуту назад

      Дно - это свинарник, а Динамо с тренером не повезло.

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      Рейтинг: 0

      xaker92 15 минут назад

      Дюпин +100500 лучший!!! ОГОНЬ!!! Обожаю РУБИН. Башкиров хороший игрок не надо гнать это раз, а два не должно было быть удаление, он не коснулся соперника... Нафиг ваш вар, если не используют в спорных моментах? По игре, Денисов ни о чем, пусть лучше играет Степанов, парень молодой, намного лучше выглядит... Остальные все молодцы, всё отлично. Данченко радует, игрок хорошего уровня. В следующей игре ждем гол от Зурико=) Всех с победой любимые! Вместе мы РУБИН!!!

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      Рейтинг: +172

      Shotlandets86 > xaker92 8 минут назад

      Чистый фол, не успевал и прыгнул в ноги, умышленная грубость.

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      Рейтинг: 0

      xaker92 > Shotlandets86 6 минут назад

      он не коснулся, повтор со всех камер смотри!

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      Рейтинг: +172

      Shotlandets86 > xaker92 2 минуты назад

      А тут касание и не нужно, достаточно намерения, в мяч то не сыграл.

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      Рейтинг: +265

      Сенситив 16 минут назад

      хотелось, чтобы Динамо победило, а по игре был рад, что забил Рубин, в меньшинстве, да ещё на последней минуте, те. хотели парни ПОБЕДИТЬ, молодцы, у динамиков, команда - НИКАКУЩАЯ, спасибо Димону, а ведь ещё в Кубани быстро так вычислили, что он, как тренер - дуб дубом, а вот в Динамо дубок прижился, видимо, для руководства важней другие "жёлуди" стричь с данной поросли, а не игра в футбол, считай ещё один сезон просрали, как-то так...))

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      Рейтинг: +681

      FaTeK1945ru 25 минут назад

      ...Рубин забил гол на 92мин.и56секунде. Бомбардир, наверное,не смотрел матч.Если я не прав,то поправь--- вы в Москве любите всё и всех попровлять. РУБИН с Победой!!!

      0
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      Рейтинг: +1078

      Koshkin@myshkyn 27 минут назад

      3 очка увезти при игре в 10-ром на чужом поле? браво! Динамо отстой, жаль болельщиков

      0
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      Рейтинг: +192

      Spinorr 29 минут назад

      Денисов: чемодан, вАкзал, Узбекистан!
      Роман Сергеевич, спасибо.

      0
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      Рейтинг: +2062

      Рубинище 29 минут назад

      Рубинищеее! Браво. Наконец-то футбольные мудрости складываются в нашу пользу. Выстоять 10м в гостях полтора тайма-уже победа, а тут такая идеальнейшая комбинация и гол. я прям очумел от счастья..

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      Рейтинг: +173

      GammiD > Рубинище 9 минут назад

      Удача на нашей стороне! Второй хороший матч. Ну а дынамо наши клиенты)))

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