РПЛ. «Рубин» вдесятером обыграл «Динамо», забив на 94-й минуте

Позор!!! *****...НУ на завтрак, обед и ужин! Я уже предлагал свою квалифицированную помощь. Антоху жалко, а остальное все по делу!
«Динамо» проиграл «Рубину» в матче 2-го тура РПЛ – 0:1.
На 36-й минуте встречи в составе гостей удалили полузащитника Евгения Башкирова, казанская команда осталась вдесятером. Единственный гол забил форвард Бека Микелтадзе на 94-й минуте.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Микелтадзе, 90+4.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Панченко, 58), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), Кардозу, Шиманьски.
«Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).
Предупреждения: Панченко, 67; Каборе, 72; Шиманьски, 81 – Башкиров, 3; Давиташвили, 63; Степанов, 70; Кварацахелия, 90+1; Подберезкин, 90+3.
Удаление: нет – Башкиров, 36.