РПЛ. «Локомотив» победил «Тамбов», проигрывая по ходу встречи

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в домашнем матче второго тура РПЛ.

На гол нападающего Михаила Костюкова на шестой минуте игры москвичи ответили мячами форварда Эдера и полузащитника Владислава Игнатьева.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Локомотив (Москва) – Тамбов – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 6; 1:1 – Эдер, 31; 2:1 – Игнатьев, 33.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев (Смолов, 46), Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер (Лысов, 63).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Мухаммед (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муйва, 57).

Предупреждения: Чорлука, 43; Крыховяк, 79; Лысов, 90+1 – Костюков, 13; Чуперка, 74; Маркелов, 81; Таказов, 90.

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