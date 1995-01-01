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    РПЛ. «Локомотив» победил «Тамбов», проигрывая по ходу встречи

    «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в домашнем матче второго тура РПЛ.

    На гол нападающего Михаила Костюкова на шестой минуте игры москвичи ответили мячами форварда Эдера и полузащитника Владислава Игнатьева.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Локомотив (Москва) – Тамбов – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Костюков, 6; 1:1 – Эдер, 31; 2:1 – Игнатьев, 33.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Игнатьев (Смолов, 46), Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер (Лысов, 63).

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Мухаммед (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муйва, 57).

    Предупреждения: Чорлука, 43; Крыховяк, 79; Лысов, 90+1 – Костюков, 13; Чуперка, 74; Маркелов, 81; Таказов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +937

      Фан666 1 час назад

      Какие волевые! Прямо нет слов! В Лиге чемпионов снова последнее место светит. А Тамбов уже два мяча в гостях отгружат лидерам.

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      Рейтинг: +541

      Muboraksho 1 час назад

      Чемпионат в этом году будет напряженным, если такие команды новички оказывают потенциальным лидерам такое сопротивление. Тамбов крепкий орешек.

      0
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      Рейтинг: +541

      Muboraksho 1 час назад

      Локо с победой. Семину респект.

      0
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      Рейтинг: +2505

      Fan Loko mik 1 час назад

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      Рейтинг: +22163

      zra78 > Fan Loko mik 1 минуту назад

      У Эдера гол хорош!

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