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    Росгвардия: «Болельщик «Спартака» спровоцировал драку с контролером-распределителем. Сотрудники приняли необходимые меры»

    Управление Росгвардии по Ростовской области прокомментировало произошедшее на стадионе «Ростов Арена» после матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

    После завершения игры стюарды в течение получаса не выпускали фанатов москвичей со стадиона. Люди начали возмущаться. В результате вмешался ОМОН, пустив в ход дубинки.

    «Во время матча болельщики одной из команд допустили нарушение общественного порядка – зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены сотрудниками полиции.

    Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем. «Я сделал замечание одному из болельщиков спортивной команды, после чего он меня ударил», – сказал пострадавший.

    Сотрудниками Росгвардии были приняты необходимые меры для пресечения хулиганских действий. За нарушение правил поведения на спортивном объекте задержаны восемь человек, которые были переданы сотрудникам полиции», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

    Сегодня «Спартак» выступил по поводу инцидента, осудив работников правоохранительных органов за такие действия.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии49
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      Рейтинг: +321

      Опускатель коняжек 15 минут назад

      Конечно, а отх.. ярили людей которые и петард не кидали и не провоцировали... Имбицилы в погонах. Туда всю шушеру в росгвардию собирают, у кого iq как у хлебушка!

      0
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      Рейтинг: +11766

      Супервайзер 57 минут назад

      Бедные росгвардейцы- то их старушка восьмидесятилетняя изобьет, и они вынуждены применить дубинки, то мальчонка косо посмотрит, что заставляет их зверствовать.
      Хороши защитнички. Только кого они защищают и от кого- вот ведь вопрос.

      2
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      Рейтинг: +141

      Кронштадт65 57 минут назад

      Это такая игра : Говорят нельзя, а ты сделал. Сделал - получай пиз...... ей. Чего теперь голосить?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5313

      piligrim1986 57 минут назад

      да у вас всегда болельщики виноваты

      4
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      Рейтинг: +2582

      Путник 13 58 минут назад

      Если организаторы не обеспечили организованный быстрый отъезд болельщиков и их избиение полицаями надо заводить уголовную ответственность на администрацию и полицаев избивавших мирный жителей..

      0
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      Рейтинг: +1499

      JTherry 1 час назад

      один из болельщиков спровоцировал драку, а пострадало от Росгвардии 2000 болельщиков, 8 человек задержано, болельщиков били дубинками и электрошокерами... и это в полночь, совсем крыша у омоновцев съехала, "размяться" над безоружными болельщиками, женщинами и детьми решили

      5
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      Рейтинг: +4228

      ilichkadr > JTherry 1 час назад

      А ты откуда узнал, что пострадало от Росгвардии 2000 болельщиков? Неужели стоял и считал?

      2
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > ilichkadr 1 час назад

      на камеру снимал

      0
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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > JTherry 31 минуту назад

      ЭТО ЕЩЁ НЕ ИЗВЕСТНО,КТО С ПРОВОЦИРОВАЛ,ВЕЗДЕ ЕСТЬ ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА

      0
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      Рейтинг: +3938

      Спартач80 1 час назад

      Сейчас и сюда набегут быдлоконявобомжовоколхозные правильные девочки,которые будут восхвалять "честных" полицаев.Только когда бьют их-они чёт как то по-другому поют и плачут.

      8
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > Спартач80 1 час назад

      ты посмотри видео где ваши быдлы действовали пока не получили люлей

      2
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      ...
      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > Спартач80 1 час назад

      девочки это вы проносите петарды в очке

      1
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      Рейтинг: +3938

      Спартач80 > латунный сепаратист 1 час назад

      Вкурсе,что в твоём очке мы проносим петарды,кстати спасибо что по халяве.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > Спартач80 1 час назад

      в очке твоём носят не переобувайся

      1
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > латунный сепаратист 1 час назад

      получил пиз


      ды иди умойся

      1
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      Рейтинг: +4228

      ilichkadr > Спартач80 1 час назад

      Не, впереди планеты всей всегда бегут поросятки, а потом уже все остальные. Поэтому и огребают первыми. Ну, а остальным что достанется........

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > Спартач80 1 час назад

      спартач ты ведь провакатор.как шакал бегаеш везде и нашим и вашим дешовка

      0
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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 1 час назад

      РОТ,ЗАКРОЙ ОЧКО ГРЫЗ!!!ТОЛЬКО У СЕБЯ МОЖЕТЕ РОТ ОТКРЫВАТЬ

      1
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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 1 час назад

      ДУРАШКА,ВЫ ЧЕЛОВЕКА С КОМАНДЫ ВЫГНАЛИ,А ПОТОМ ЕМУ МАЙКУ ПОДАРИЛИ ДЕШЁВУЮ,СМЕШНЫЕ ВЫ В РОСТОВЕ

      2
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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 1 час назад

      ЛАТУННАЯ ш........а,ты смешной

      1
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 1 час назад

      а вы повыгоняли резиновое изделие ему вобще ничего не подарили

      1
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 1 час назад

      а ты отрыл рот и получил в него и рад

      1
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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 56 минут назад

      ШЛЮХА,КОГДА ЧТО НИБУДЬ ВЫИГРАЕТЕ,ТОГДА РОТ ОТКРЫВАЕТЕ.

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 56 минут назад

      есть но

      рмальные болельшики у спартака но есть и уроды

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > KESHAL2 55 минут назад

      ЛАТУННЫЙ,А ЧТО ТЫ ТАМ СЕБЕ ГОДКОВ ПРИПИСАЛ,СЫШЬ КОГДА СТРАШНО

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 54 минуты назад

      щлюха это ты вы купили себе чемпионства при вашем алкаше .титов наркоман был и вы этому рады а сейчас вас удел только кубок матч премеьера

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 53 минуты назад

      шлюха а чего за город льгов это деревня да

      0
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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 52 минуты назад

      ты вчера весь стадион обосал сыкун

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 51 минуту назад

      русский язык выучи,что писать без ошибок.Почитай статистику,сколько играют воспитанников МОСКОВСКОГО СПАРТАКА,во ВСЕХ КЛУБАХ, ДАЖЕ У ВАС НЕ УЧИТЬ НЕ РУССКИЙ

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 48 минут назад

      ЭТО КУРСК,А НЕ КАК ТЫ ШЛЮХА ПИШЕШЬ ЧТО ВСЯКИЙ БРЕД ГДЕ ЖИВЁШЬ,МОЖЕШЬ ПРИЕХАТЬ С КРАСНОДАРОМ НА АВАНГАРД КУРСК

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 47 минут назад

      ВАС НАШ АВАНГАРД ПОИМЕЛ ДАЖЕ В КУБКЕ

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 44 минуты назад

      ты даун тебя уронили в детсве .и это не лечится

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      латунный сепаратист > латунный сепаратист 41 минуту назад

      а причом краснодар и ростов курск это деревня городского типа.а то что он выграл у краснодара так раз в году и палка стреляет.краснодар в лиге чемпионов а курск напервенство деревни играет

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 39 минут назад

      СЛУШАЙ ОБЕЗЬ......а,МЫ НАРОДНАЯ КОМАНДА,А ВЫ КТО!!!СТАДИОН ПОДЕЛИТЕ ВАШ ОН ИЛИ ""ЧАЙКИ""",Наш Валера вас недоумком тренирует,так ,что не о чем с больным общаться

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 35 минут назад

      ОН ИГРАЕТ ТАМ ПЕРВЫЙ РАЗ В СВОЕЙ ЖИЗНИ,ТЫ ПРОСТО ДУРАК!!!!
      А РОСТОВ ТАМ НЕБЫЛ НЕ РАЗУ И НЕ БУДЕТ,,ХА ХА ХА
      МАЛЬЧИК ИДИ СПАТЬ,ЖОПУ МОЙ

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 35 минут назад

      кто вас назвал народной командой .негры у вас от народа играют .и причом ты примазываешся к спартаку ты болей за авангард.валеру вы выгнали и он теперь не ваш

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 32 минуты назад

      растов жарил баварию и аякс а авнгард играет на первенство города и ты не примазывайся к народной команде .ты оборотень когда я ходил на футбол твой папа ещё дрочил на тебя ты ещё сыкунок

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 23 минуты назад

      КАКОЙ ТЫ ТОРМОЗ,С ТАКИМИ ДАЖЕ НЕ ПРИЯТНО ОБЩАТЬСЯ,КЛОУН НЕ РУССКИЙ ТЫ В РОСТОВЕ СЛУЧАЙНО УВИДЕЛ АЯКС С БАВАРИЕЙ,ЗАПОМНИ ЭТО НА НАДОЛГО,ЭТО БЫЛО ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 22 минуты назад

      а ты увидел вчера авангард-краснодар 2 счёт 1-1 и это твой предел .удачи тебе

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 20 минут назад

      ПРИДУРОК ДАВАЙ СВОЮ СТРАНИЦУ НОРМАЛЬНУЮ,А НЕ ЭТУ ЛАТУННАЯ ,,,,,,,,,,И ПО СМОТРИМ СКОЛЬКО МНЕ ЛЕТ,И КТО СМОТРЕЛ КАКОЙ ФУТБОЛ И ГДЕ,НЕ НАВИЖУ ТАКИХ **********

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 18 минут назад

      ТВОЙ ПРИДЕЛ,ЭТО ДЕСЯТОЕ МЕСТО,А МЫ В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ,

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 16 минут назад

      это моя страница .в финале зимой будете матча премьер

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 13 минут назад

      супер 10 место но чесное. а не как у твоего клуба купленного.хотя твой клуб деревенский авангард который вылетит во вторую лигу

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 12 минут назад

      Я ВИДЕЛ,БОЛЕЛЬЩИКОВ ДУРАКОВ,НЕ ТАКИХ КАК ТЫ,А ЗА ЕГОРА ТИТОВА,ТЕБЕ ДАЖЕ В РОСТОВЕ БУБЕН ТВОЙ НАБЬЮТ,НЕ НАДО ТРОГАТЬ ЛЕГЕНД РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 10 минут назад

      УДАЧИ,ТЫ УЖЕ НАДОЕЛ

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 8 минут назад

      бубен набьют тебе или уже набили иди учи уроки.нашол легенду броменталевую

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      Рейтинг: +1330

      латунный сепаратист > KESHAL2 7 минут назад

      а как ты надоел не передать

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      Рейтинг: +819

      Томик > KESHAL2 6 минут назад

      С детства 6 и 9 путает. С таким мозгом немудрено.

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      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > латунный сепаратист 1 минуту назад

      ПОВЕРЬ НЕ ВЫЛЕТИТ

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