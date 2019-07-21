Росгвардия: «Болельщик «Спартака» спровоцировал драку с контролером-распределителем. Сотрудники приняли необходимые меры»

Конечно, а отх.. ярили людей которые и петард не кидали и не провоцировали... Имбицилы в погонах. Туда всю шушеру в росгвардию собирают, у кого iq как у хлебушка!
Управление Росгвардии по Ростовской области прокомментировало произошедшее на стадионе «Ростов Арена» после матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).
После завершения игры стюарды в течение получаса не выпускали фанатов москвичей со стадиона. Люди начали возмущаться. В результате вмешался ОМОН, пустив в ход дубинки.
«Во время матча болельщики одной из команд допустили нарушение общественного порядка – зажигали файеры и петарды, о запрете использования которых были неоднократно предупреждены сотрудниками полиции.
Кроме того, один из болельщиков спровоцировал драку с контролером-распределителем. «Я сделал замечание одному из болельщиков спортивной команды, после чего он меня ударил», – сказал пострадавший.
Сотрудниками Росгвардии были приняты необходимые меры для пресечения хулиганских действий. За нарушение правил поведения на спортивном объекте задержаны восемь человек, которые были переданы сотрудникам полиции», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Сегодня «Спартак» выступил по поводу инцидента, осудив работников правоохранительных органов за такие действия.