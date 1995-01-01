«Спартак – об инциденте с фанатами: «Убеждены, что применения грубой физической силы можно было избежать и осуждаем действия ростовской полиции»

Пресс-служба «Спартака» опубликовало заявление по поводу инцидента, произошедшего после гостевого матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

После завершения встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не пускали поклонников московского клуба к выходу со стадиона. Фанаты стали эмоционально общаться с работниками арены, за что получили разгон дубинками от отряда ОМОНа

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов-Арены» после матча второго тура с ФК «Ростов».

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.

Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу-2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении две тысячи человек более чем на полчаса после завершения матча.

Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.

Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы . Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», – говорится в заявлении москвичей.

РФС уже отреагировал на этот инцидент, а РПЛ назвала его причины.