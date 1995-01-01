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    «Спартак – об инциденте с фанатами: «Убеждены, что применения грубой физической силы можно было избежать и осуждаем действия ростовской полиции»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовало заявление по поводу инцидента, произошедшего после гостевого матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    После завершения встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не пускали поклонников московского клуба к выходу со стадиона. Фанаты стали эмоционально общаться с работниками арены, за что получили разгон дубинками от отряда ОМОНа

    «Футбольный клуб «Спартак-Москва» ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов-Арены» после матча второго тура с ФК «Ростов».

    Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.

    Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу-2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении две тысячи человек более чем на полчаса после завершения матча.

    Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.

    Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы . Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», – говорится в заявлении москвичей.

    РФС уже отреагировал на этот инцидент, а РПЛ назвала его причины.

    Источник: Телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1255

      Axe111 5 минут назад

      Осуждаю

      0
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      Рейтинг: +3764

      la verdad 12 минут назад

      Не поддерживаю действия фанатов некоторых клубов (драки, порча имущества, нецензурные кричалки, проходы с разгромом всего и вся), но пару раз незаслуженно попадал под руку космонавтам (один раз с детьми). И понял...
      Если бы мне дали пулемёт и выбор между космонавтами и фанатами.... Фанаты бы не пострадали.... имхо.

      0
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      Рейтинг: +35752

      ROSTOV SUPER 14 минут назад

      Расплакались девочки , сидите дома и пускайте петарды с балкона , никто не обидит , а то ведь лезете в приличное общество со своей быдлятиной , а потом плачете !

      1
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      Рейтинг: +4

      zevskolosov 22 минуты назад

      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью ---- http://gg.gg/lovelas

      -1
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      Рейтинг: +35752

      ROSTOV SUPER > zevskolosov 20 минут назад

      Смотри , капли закончатся , так и останешься конченным импотентом !

      2
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      Рейтинг: +392

      ААМ 32 минуты назад

      Каковы болелы, таков и клуб. Своей вины никогда не признает.

      1
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      Рейтинг: +11

      xaza 37 минут назад

      Вечная проблема именно с болельщиками Спартака, зафиксировать на камеры и не допускать на стадионы чтобы нормальные болельщики не страдали. Да и вообще увидели фашистскую свастику на-й со стадиона

      2
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      Рейтинг: +1312

      латунный сепаратист 42 минуты назад

      фаны провацировали получили **** люлей**** и начали плакть качать права что их ущимляют.кто сидел с нашими болельщиками те вышли нормально .

      3
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      Рейтинг: +81

      Olymp2 43 минуты назад

      У быдла и адвокаты нашлись известной масти

      1
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      Рейтинг: +1556

      Леха из Твери 47 минут назад

      Даже в телетрансляции было слышно как они петарду взорвали, которую видать в одном месте пронесли. Так что ОМОН правильно все сделал, другим городам в пример, пусть знают как со свинством бороться.

      5
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      Рейтинг: +367

      lexazenit_89 55 минут назад

      Да ладно немножко пяточки дубинками подразмяли!!!!

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