«Такая ситуация не должна повториться»: в РФС прокомментировали столкновения фанатов и ОМОНа после матча «Ростов» – «Спартак»

Пресс-служба РФС отреагировала на инцидент после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.

Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.

В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате.

Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться», – заявили в пресс-службе РФС.