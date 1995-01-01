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    «Такая ситуация не должна повториться»: в РФС прокомментировали столкновения фанатов и ОМОНа после матча «Ростов» – «Спартак»

    Пресс-служба РФС отреагировала на инцидент после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

    • Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
    • Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
    • В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

    «В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате.

    Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться», – заявили в пресс-службе РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5902

      TihonAlt 1 минуту назад

      Сволочи просто с дубинками..

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      Рейтинг: +22161

      Blossiya 3 минуты назад

      В очередной раз разберетесь? Вам Росгвардия на голубом глазу сообщает, что это не они, а в их форму переодетые люди орудовали.
      Вот прочитайте про их ответ:
      "Ответ Росгвардии:
      – Ну это ж видео можно снять… И одеть… Много что можно одеть. Информация официальная пресс-службы завтра будет на сайте Росгвардии. "

      Может нам на Манежке собраться, а?

      1
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      Рейтинг: +1295

      латунный сепаратист 18 минут назад

      свинья везде свинья .

      0
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      Рейтинг: +791

      Жёлто-синий 33 минуты назад

      О5 это фанатское быдло

      1
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      Рейтинг: +1645

      Masteralex 36 минут назад

      и вы посмотри кто автор этой статьи на Спорт-Экспресе, это та чмошная тварь, которая затравила Баринова в самолете, летевшем на игру сборной, от такого ожидать какой-то правды точно не стоит

      0
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      Рейтинг: +1645

      Masteralex 41 минуту назад

      мы все прекрасно знаем какое быдло эти свинофанаты и что они могут натворить, так что всё правильно сделали, что не пустили их на выход с обычными людьми, которые пришли просто отдохнуть

      и я ржу над такими истории от фанатов: "просто стояли, никого не трогали и тут омон налетел и начал бить", тупой бред, просто так никогда ничего не бывает, потому что ОМОН действует по инструкции, наверняка эти быки пытались прорваться через заслон, за что и отхватили

      2
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      Рейтинг: +873

      klim2m 42 минуты назад

      Да спартачей постоянно издят то на олимпе им вломили теперь и на арене перепало,Объявили по стадиону выпускать будут позже так нет поперли толпой и еще алупатся начали на стюардов, что спартачи не жалуются как питарды взрывали, дымовухи палили, кресло поломали? пол стадиона обосаали культурные млин, что зенит что спартачи, а теперь плачут резинкой от космонавтов получили.Кто ответит почему где спартак там вечно срач? Щас свинные забегают по газеткам и адвокатам.Есть права но есть и обязоности .соблюдай и все будет окей это касается всех нас РОССИЯН

      1
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      Рейтинг: +4973

      батог 53 минуты назад

      РФС - запретить игры в Ростове на год !

      2
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      Рейтинг: +4973

      батог > батог 52 минуты назад

      И ни кто туда не будет привозить продажных судей !

      0
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      Рейтинг: +5298

      piligrim1986 1 час назад

      никогда такого не было, и вот опять...

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