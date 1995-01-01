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    РПЛ назвала причину столкновений после матча «Ростов» – «Спартак»

    Российская Премьер-лига опубликовала официальное заявление касательно инцидента после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

    • Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
    • Ситуация вылилась в конфликт между фанатами и стюардами.
    • В ситуацию вмешались соторудники ОМОНа с дубинками.
    • Согласно данным мэрии Ростова, были задержаны восемь человек, один человек обратился за медицинской помощью.

    «По материалам предварительной проверки, проведeнной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

    Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.
    После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей.

    Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», – говорится в заявлении РПЛ.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4440

      Викос 1 минуту назад

      Как в здравом уме и полном согласии можно оправдывать такое? У этого заявления есть автор с ФИО. Хотелось бы узнать данные этого ч.м.о.

      0
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      Рейтинг: +8388

      tesch 7 минут назад

      Позор РПЛ. Им плевать на законность и порядок.

      1
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      Рейтинг: +2247

      paracetamol 43 минуты назад

      К свиням по-свински!

      0
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      Рейтинг: +312

      Опускатель коняжек > paracetamol 21 минуту назад

      А К тебе по петушинному!

      5
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      Рейтинг: +15111

      DVOK68 > paracetamol 20 минут назад

      Парацатамола дозу прими,дабы полегчало.Свинья.

      4
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      Рейтинг: +11737

      Супервайзер 49 минут назад

      Оправдания Росгвардии, которая лупит дубинками женщин и детей ( а это видно из опубликованных видеоматериалов) также преступны, как и действия самой Росгвардии.
      Людей держали в духоте в узком проходе в течение 40 минут при большой жаре. Некоторые теряли сознание. Естественно, что народ стал возмущаться. Один файер на стадионе действительно был отмечен на гостевой трибуне, но никаких файеров в стюардов не бросали. Это очередная отмазка. Вместо того, чтобы занять принципиальную позицию по защите прав и здоровья болельщиков, РПЛ трусливо прячется за дубинки обнаглевших полицаев. Позор!

      5
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      Рейтинг: +899

      klim2m > Супервайзер 28 минут назад

      Где уши были когда объявили по стадиону не выходить. Хера лезть с детьми на фанатку- куча спартачей сидела на стадионе среди Ростовчан и не одного не побили, Где там узкий проход на 4 ярусе, на лестнице согласен.А фаеры дымовухи и питарды,сломаные кресла обоссаный стадион это нормально?? Позор как раз тем кто не соблюдает порядок.Вчера выходил со стадика и спокойно по дороге общались со спартачами, а басота с фанатки всегда выгребает что на олимпе что тут )) имхо

      4
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      Рейтинг: +4214

      ilichkadr > Супервайзер 20 минут назад

      Не чуди, либерал-правозащитник ты наш,, а то и правда подумают, что Росгвардия избивала женщин с детьми на руках. Есть компьютерная программка "Видеомастер" называется. Любой школьник слепит узкий проход с африканской жарой и лежащих в нём без сознания жертв полицейского беспредела.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4977

      батог 55 минут назад

      Ахинея ! Давай Шереметьево закроем, что бы поймать плохого болельщика !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2376

      пряник929 > батог 53 минуты назад

      По ситуации. .....для этого есть специальные органы....

      2
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      Рейтинг: +242

      dik_fransis 1 час назад

      как были ублюдки так и остались-не все конечно есть и нормальные болельщики

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2376

      пряник929 1 час назад

      Однако спартаковские болельщики разносят стадионы в каждом случае ....вспомним Тулу без ворот и уничтоженных полем и подогревом поля....

      3
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      Рейтинг: +899

      klim2m > пряник929 55 минут назад

      Сниньи что скажешь((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Опускатель коняжек > klim2m 22 минуты назад

      Зачем ты так про свою семью...)

      2
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      Рейтинг: +1254

      Axe111 1 час назад

      Позор му****м

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2582

      Путник 13 1 час назад

      Ну..ну..последнее время для властных структур ( особенно на юге ) люди ценности не имеют..им главное показать свою силу и власть..

      5
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      Рейтинг: +2634

      Yurok161 > Путник 13 48 минут назад

      сказал человек с севера )

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      Рейтинг: +899

      klim2m > Путник 13 46 минут назад

      А где написанно в законе, что надо питарды взрывать, дымовухи зажигать ссать возле стадиона кресла ломать оскорблять стюардов,нарушать общественный порядок?? Ну ИИИИ ЕПТ раскажи еще о толерантности.Нормальное государство как раз и расчитывает на силу и власть, а не флажками радужными махать.имхо,

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