РПЛ назвала причину столкновений после матча «Ростов» – «Спартак»

Российская Премьер-лига опубликовала официальное заявление касательно инцидента после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.

Ситуация вылилась в конфликт между фанатами и стюардами.

В ситуацию вмешались соторудники ОМОНа с дубинками.

Согласно данным мэрии Ростова, были задержаны восемь человек, один человек обратился за медицинской помощью.

«По материалам предварительной проверки, проведeнной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей.

Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», – говорится в заявлении РПЛ.