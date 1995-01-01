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    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отчитал Неймара перед командой

    Нападающий «ПСЖ» Неймар получил устный выговор от спортивного директора клуба Леонардо.

    По информации Sport.es, в понедельник, 15 июля, Леонардо перед партнерами по команде отчитал бразильца за несвоевременное возвращение в расположение клуба после отпуска.

    Руководитель хочет, чтобы футболисты поняли, что отныне клуб будет относиться ко всем одинаково без каких-либо особых условий даже для звездных игроков.

    «ПСЖ» оштрафует Неймара на максимально возможную сумму.

    Кроме того, Леонардо напомнил команде, что, вернувшись к тренировкам, Неймар решил взять дополнительный недельный отпуск, несмотря на то, что не выступал на Кубке Америки из-за травмы. Также Леонардо сказал игрокам, чтобы они сами решали проблемы с Неймаром.

    Ранее нападающий заявил о своем желании покинуть парижан.

    Неймар хочет вернуться в «Барселону», а качестве альтернативы рассматривает «Реал», «Ювентус» и «Баварию».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      паха1991 15 минут назад

      пусть в барсу валит!реалу и юве такие не нужны!

      0
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      Рейтинг: +1050

      Derzkiy1 39 минут назад

      В Реал или Ювентус его , в Барсе уже видели его и с атакой у них все хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1070

      алдан2014 40 минут назад

      Звездун Неймар сам то знает ,что хочет?

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