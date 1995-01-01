Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отчитал Неймара перед командой

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил устный выговор от спортивного директора клуба Леонардо.

По информации Sport.es, в понедельник, 15 июля, Леонардо перед партнерами по команде отчитал бразильца за несвоевременное возвращение в расположение клуба после отпуска.

Руководитель хочет, чтобы футболисты поняли, что отныне клуб будет относиться ко всем одинаково без каких-либо особых условий даже для звездных игроков.

«ПСЖ» оштрафует Неймара на максимально возможную сумму.

Кроме того, Леонардо напомнил команде, что, вернувшись к тренировкам, Неймар решил взять дополнительный недельный отпуск, несмотря на то, что не выступал на Кубке Америки из-за травмы. Также Леонардо сказал игрокам, чтобы они сами решали проблемы с Неймаром.

Ранее нападающий заявил о своем желании покинуть парижан.

Неймар хочет вернуться в «Барселону», а качестве альтернативы рассматривает «Реал», «Ювентус» и «Баварию».