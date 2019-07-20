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    «Да ты мой чертов двойник». Клопп обнял журналиста после пресс-конференции

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обнял журналиста в конце пресс-конференции после поражения в товарищеском матча от дортмундской «Боруссии» (2:3).

    Игра состоялась в субботу, 20 июля, американском городе Саут-Бенд.

    Во время послематчевой пресс-конференции один из репортеров, очень похожий на немецкого специалиста, обратился к нему с просьбой: «Так как у меня никогда больше не будет возможности спросить вас об этом снова, есть ли у меня шанс обнять вас?»

    Отвечая на вопрос, Клопп отметил, что это, вероятно, лучший второй вопрос, который я когда-либо слышал.

    Тренер спустился из-за стола и обнял журналиста. При этом Клопп произнес: «Ты выглядишь как мой чертов двойник».

    Источник: Sport Bible

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      Ass_09 39 минут назад

      Иди в Баварию Клоппушка))) ну плиииз

      0
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      Рейтинг: +2874

      Добрый Бобер 1 час назад

      Позитив!

      1
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      Рейтинг: +59

      Chingis17rus 1 час назад

      Харизма Клоппа зашкаливает! Крутой парень)))

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