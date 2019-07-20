«Да ты мой чертов двойник». Клопп обнял журналиста после пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обнял журналиста в конце пресс-конференции после поражения в товарищеском матча от дортмундской «Боруссии» (2:3).

Игра состоялась в субботу, 20 июля, американском городе Саут-Бенд.

Во время послематчевой пресс-конференции один из репортеров, очень похожий на немецкого специалиста, обратился к нему с просьбой: «Так как у меня никогда больше не будет возможности спросить вас об этом снова, есть ли у меня шанс обнять вас?»

Отвечая на вопрос, Клопп отметил, что это, вероятно, лучший второй вопрос, который я когда-либо слышал.

Тренер спустился из-за стола и обнял журналиста. При этом Клопп произнес: «Ты выглядишь как мой чертов двойник».