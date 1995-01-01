Главные новости дня. Триппьер перешел в «Атлетико», «Ростов» объявил об уходе Гацкана

«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером.

Sport24: Бухаров подпишет однолетний контракт с «Сочи».

РПЛ озвучила схему распределения доходов между клубами.

Неймар: «Для меня Месси – лучший игрок в мире. У нас был великолепный дуэт».

Calciomercato: президент «Дженоа» прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком» по Фернандо.

«Атлетико» объявил о трансфере Триппьера.

Де Лигт прошел медосмотр в «Ювентусе».

«Ростов» объявил об уходе Гацкана.

За что постоянно критикуют Москалева? Вспоминаем главные ошибки арбитра