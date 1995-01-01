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    Неймар: «Для меня Месси – лучший игрок в мире. У нас был великолепный дуэт»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что для него было честью выступать в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Для меня он лучший игрок в мире. Лучший игрок, которого я когда-либо видел.

    Мы создали с ним великолепный дуэт. Мне было приятно и почетно играть с Месси. И, кроме того, он мой друг», – сказал Неймар.

    • Бразилец выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонцев 27-летний форвард провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, стал двукратным чемпионом Примеры, трижды выиграл Кубок Испании, завоевал Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

    Источник: Goal

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