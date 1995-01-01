Неймар: «Для меня Месси – лучший игрок в мире. У нас был великолепный дуэт»

Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что для него было честью выступать в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Для меня он лучший игрок в мире. Лучший игрок, которого я когда-либо видел.

Мы создали с ним великолепный дуэт. Мне было приятно и почетно играть с Месси. И, кроме того, он мой друг», – сказал Неймар.