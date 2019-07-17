Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Де Лигт прошел медосмотр в «Ювентусе»

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт сейчас находится в Италии. Игрок прилетел в Турин во вторник вечером и в среду прошел медосмотр в «Ювентусе».

    По данным Sky Sport, туринский клуб заплатит 75 миллионов евро за футболиста. Контракт будет рассчитан до 2024 года.

    • Де Лигт – воспитанник «Аякса». Он дебютировал за первую команду в ноябре 2016 года.
    • Он провел за нее 117 игр и забил 13 голов.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru