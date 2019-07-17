Де Лигт прошел медосмотр в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт сейчас находится в Италии. Игрок прилетел в Турин во вторник вечером и в среду прошел медосмотр в «Ювентусе».

По данным Sky Sport, туринский клуб заплатит 75 миллионов евро за футболиста. Контракт будет рассчитан до 2024 года.