Де Лигт прошел медосмотр в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт сейчас находится в Италии. Игрок прилетел в Турин во вторник вечером и в среду прошел медосмотр в «Ювентусе».
#deLigt pic.twitter.com/xI3CCG6YCk— JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2019
Che entusiasmo! pic.twitter.com/2f5mKmC9g8— JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2019
По данным Sky Sport, туринский клуб заплатит 75 миллионов евро за футболиста. Контракт будет рассчитан до 2024 года.
- Де Лигт – воспитанник «Аякса». Он дебютировал за первую команду в ноябре 2016 года.
- Он провел за нее 117 игр и забил 13 голов.