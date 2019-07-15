Sky Sport Italia: «Ювентус» заплатит за де Лигта 75 миллионов. Медосмотр запланирован на среду

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Ранее утверждалось, что клубы договорились о компенсации в размере 70 миллионов плюс бонусы.

19-летний голландец заключит с туринцами контракт до 2024 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что футболист прилетит в Италию во вторник вечером, а в среду состоится медосмотр, предшествующий подписанию соглашения.