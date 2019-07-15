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    Sky Sport Italia: «Ювентус» заплатит за де Лигта 75 миллионов. Медосмотр запланирован на среду

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».

    Как сообщает Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Ранее утверждалось, что клубы договорились о компенсации в размере 70 миллионов плюс бонусы.

    19-летний голландец заключит с туринцами контракт до 2024 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

    Ожидается, что футболист прилетит в Италию во вторник вечером, а в среду состоится медосмотр, предшествующий подписанию соглашения.

    • Де Лигт – воспитанник «Аякса».
    • За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.
    • С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8107

      DeStar 1 час назад

      Короче барса и юве самое сильное окно провело) реал так, азаром усилился, но этого мало) остальные пока довольно тихо себя ведут. Но тому же сити и ливерпулю чего-то серьезного не надо ,скорее для скамейки да ротации игроки. ПСЖ молчком, хотя у них также порядок вроде, бавария вот молчит.. челси ясно( бан) арсенал.. ну как обычно .не хочет он в 4-ку.. Ну вот от МЮ стоит ли чего-то ждать, думаю да, ттх - жиды, ну италию в расчет не беру ,кроме юве остальные там.. к сожалению, нищие.

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