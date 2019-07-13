За что постоянно критикуют Москалева? Вспоминаем главные ошибки арбитра

Отстранения от матчей, низкие оценки от РФС, провалы на экзаменах.

Судья Владимир Москалев на ближайшее время отстранен от работы из-за ошибок, допущенных в матче «Спартак» – «Сочи». Арбитр засчитал забитый с нарушением гол Жиго, не поставил пенальти в ворота «Спартака» и добавил целых семь минут к основному времени.

Руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался по поводу этой игры: «Очень неудачный матч для Москалева. По всем моментам. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил».

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 13, 2019

Нагнетают ситуацию слова Дмитрия Полоза, сказанные после игры: «Судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Наши пацаны просто были в шоке от арбитра».

Хронология профессиональных неудач Москалева

За Владимиром Москалевым уже давно тянется негативный шлейф. Безусловно, у каждого арбитра бывают плохие матчи. И всегда будут люди, недовольные работой судьи. Но у Москалева за последние годы накопилось слишком много неудачных моментов.

• Октябрь 2016: Москалев получил неудовлетворительную оценку от инспектора за работу в матче 1/8 финала Кубка России. В той игре судья показал три красные карточки.

• Май 2016: Владимир не зафиксировал фол в штрафной «Терека» в матче против ЦСКА. Леонид Слуцкий был в ярости – выяснял отношения с Москалевым в перерыве. После игры тренер успокоился, но стоял на своем: «Считаю, что в первом тайме было совершено большое количество ошибок, пропущено большое количество фолов. Меня абсолютно не удовлетворяло качество судейства. Поэтому я посчитал нужным высказать ему свои претензии».

За тот матч Москалев получил неудовлетворительную оценку от главы департамента судейства Валентина Иванова.

• Ферваль 2017: На сборах для арбитров в Турции Владимир Москалев не сдал теоритический экзамен по правилам игры. Арбитра отстранили от матчей РПЛ, но через пару недель он пересдал экзамен и вернулся к работе.

• Май 2018: В матче ФНЛ «Енисей» – «Волгарь» Москалев совершил несколько ошибок, за что получил отрицательную оценку. Из-за этого арбитра сняли с предстоящей игры «Тосно» – «Динамо» в РПЛ.

• Сентябрь 2018: В матче «Зенита» и «Спартака» Фернандо в своей штрафной заехал прямой ногой в голову Дриусси. Нарушение судья не зафиксировал. До этого Иванович наступил в штрафной на ногу Роши – тоже без фиксации нарушения.

Руководитель департамента судейства Александр Егоров признал, что пенальти в обоих случаях нужно было ставить и рассказал, что Москалеву выставлена оценка «неудовлетворительно».

После той игры Москалев не судил в РПЛ два с половиной месяца.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2018

• Ноябрь 2018: В матче «Спартака» и «Крьльев Советов» Зе Луиш сыграл рукой в своей штрафной, но судья этого не заметил. На тот момент счет был 1:0 в пользу самарцев. После «Спартак» забил три гола и выиграл. Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков после игры рассказал, что клуб подаст протест в судейский комитет. Правда, после об этом деле в СМИ ничего не сообщалось.

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин оценил работу судьи после того матча: «В моeм представлении Москалeв – судья невысокого класса. Во втором тайме ошибок от Москалeва было столько, сколько некоторые арбитры за всю карьеру не допускают.

Таких арбитров на подобные матчи ставить нельзя, как и нельзя подходить к вопросу принятия решений конъюнктурно, но в этом виноват в том числе департамент судейства и инспектирования, который такие моменты в расчeт не берeт. Москалeва нужно исключать до конца сезона, а перед началом следующего ещe нужно подумать, стоит ли его включать в список арбитров РПЛ, учитывая его низкий класс судейства».

• Январь 2019: По информации «СЭ», Владимир Москалев не сдал тест по физической подготовке на сборе УЕФА, который проходил в Португалии.

• Март 2019: «Спартак» – «Зенит». Незафиксированный пенальти на Дзюбе, гол «Спартака» из офсайда. На тот момент Москалев не судил больше месяца.

Сергей Егоров: «Да, Владимир Москалев совершил ошибки, работая в первом круге на матче «Зенита» и «Спартака». Но, делая его назначение главным рефери на ответную встречу, мы думали, что человек, условно, соберeтся, обозлится на себя и настроится.

Но, к сожалению, Володя не справился. Если оценивать его ошибки, то общая оценка за работу на матче отрицательная. Но в то же время вы видели, что матч проходил в хорошей борьбе, он принял достаточное количество очень правильных решений. Есть что занести в плюс. Но, к сожалению, арбитра оценивают по итоговому результату. И здесь мы имеем минус».

• Апрель 2019: В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкортостана новому мусорному полигону дали название в честь арбитра Владимира Москалева.

Местные жители остались недовольны судейством Москалева в матче «Уфы» против тульского «Арсенала». Башкирские СМИ утверждали, что новое наименование закреплено постановлением местных органов власти. Председатель сельсовета говорил: «Его имени – вот тут самое и место. Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение».

Болельщики «Уфы» написали письмо главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову, в котором призвали спортивные власти дать объективную оценку работе Москалева.

В 2002 году, когда Москалеву было 16 лет, он пошел на судейские курсы. В 2008 впервые отработал ассистентом арбитра на матче второго российского дивизиона. В 2009 дебютировал в качестве главного арбитра в матче «Зодиак-Оскол» – «Ника». В 2014 впервые был назначен на матч РПЛ.

Сам Москалев не имеет права комментировать эпизоды матчей, поэтому защитить себя у него нет шанса. К оценкам судей нет открытого доступа – мы не можем отследить уровень Москалева на фоне других арбитров.

Руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров чаще хвалит Москалева и жалеет, что зрители концентрируют внимание только на ошибках. «В плане профессиональной деятельности он провел хорошую работу, но отрицательную оценку Владимир получил из-за нескольких ошибок. Такое случается», – самая частая оговорка Егорова, когда он говорит о неудачных матчах Москалева.

А здесь ответ на то, почему в РПЛ до сих пор не работает VAR (который бы точно помог Москалеву):

Отсутствие VAR – главный провал первого тура РПЛ. Система готова, но контракты не подписаны