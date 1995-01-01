Отсутствие VAR – главный провал первого тура РПЛ. Система готова, но контракты не подписаны

С видеоассистентами результаты могли быть другими.

VAR − главное нововведение РПЛ в этом сезоне. Изначально казалось, что никаких проблем с этим не возникнет: система VAR присутствовала не только на чемпионате мира год назад, но и на матчах плей-офф Кубка России.

Но первый тур РПЛ прошел, а систему так и не запустили. По информации «Бомбардира», со стороны РПЛ все готово к запуску, а видеоассистенты уже сидят и тренируются в использовании VAR. Но вмешаться в ход матча пока не могут.

Проблема с выбором подрядчика

Подрядчик − ключевое звено между арбитром на поле и видеоассистентами. В его задачу входит передача всех необходимых видеофайлов, организация работы VAR-центров и установление бесперебойной связи между судьями.

На получение такого статуса претендуют две компании − «Матч ТВ» и «Ростелеком». Главный аргумент за «Матч» − он контролирует и другое звено в цепи, сами видеоповторы. Как результат, будет меньше технических проблем, снизится стоимость функционирования всей экосистемы. В то же время многие эксперты, включая журналиста и блогера Василия Уткина, обращают внимание, что главная задача VAR − обеспечить беспристрастное принятие решений, а контроль всей системы одной компанией этому мешает.

При этом предложение двух компаний значительно отличалось. «Ростелеком» планировал закупать оборудование компании Hawk Eye, которая занимается VAR в том числе на матчах Кубка Мира и Лиги чемпионов. «Матч ТВ» выбрал менее известную компанию EVS, которую в прошлом сезоне использовали в Испании, но сейчас заменили на ту же Hawk Eye.

В начале июня все шло к подписанию контракта с «Ростелекомом». К тому моменту глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин дал интервью ТАСС, в котором рассказал, что сторонам осталось лишь заключить формальный контракт. Но его так и не подписали, и предложение «Матч ТВ» до сих пор актуально.

VAR будет не на всех матчах

Даже если ко второму туру один из подрядчиков подпишет контракт, полностью готовую систему мы не получим. Причина − в способах организации работы VAR-центров:

Централизованный. Судьи VAR сидят в специальном помещении в одном месте (предположительно − в Москве) и оттуда находятся на связи с арбитрами матчей. Децентрализованный. На каждый матч привозят специальное оборудование. Видеоассистенты находятся рядом со стадионом, где проводится матч.

Преимущества первого варианта очевидны, но для создания централизованного центра VAR требуется время. «Матч ТВ» планирует запустить его ближе к ноябрю, «Ростелеком» также перейдет на этот вариант, но пока без конкретной даты.

Таким образом, любая из выбранных компаний стартует с децентрализованного варианта. Но возможности привезти оборудование на все восемь матчей тура пока что нет.

Недостатки этого решения очевидны: какие-то команды будут чаще играть с VAR, другие − реже. Если один из клубов выиграет или проиграет из-за судейской ошибки, наверняка появятся различные теории.

VAR в первом туре: когда он мог бы помочь?

В первых восьми матчах было как минимум два резонансных эпизода, повлиявших на исход матча. Обе встречи широко обсуждались в соцмедиа, и VAR теоретически мог бы изменить решение арбитра.

«Спартак» − «Сочи»: гол Жиго

В данном эпизоде претензия к тому, как Самуэль Жиго вел верховую борьбу. Прыгая к мячу, он схватил за голову оппонента, закрыв ему глаза руками.

Жиго забил единственный мяч на 93-й минуте, поэтому VAR напрямую влиял на исход встречи. Если бы арбитр посчитал этот эпизод нарушением правил, счет остался бы ничейным.

«Локомотив» − «Рубин»: гол Миранчука

Здесь ситуация другая: при исполнении штрафного в стенке стояли футболисты «Локомотива», но это признали нарушением правил только в этом сезоне.

По всей видимости, арбитр не обратил внимание на этот эпизод, который считался абсолютно нормальным в прошлой редакции правил. Именно в такой ситуации ему могли подсказать видеоассистенты.

Тяжело сказать, повлиял ли этот эпизод на исход матча: возможно, судья сделал бы предупреждение игрокам «Локо» до удара, а Миранчук забил бы абсолютно так же.

В первом туре РПЛ были и красивые истории:

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