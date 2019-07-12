Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы

Не праздновал.

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 1:1. У «Локо» больше остальных были заметны Миранчуки. Антон не забил пенальти и не реализовал выход один на один, Алексей Миранчук красиво пульнул со штрафного. На это ответил голом Хвича Кварацхелия – и его момент даже важнее итогового результата. Потому что за ним история.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 июля 2019 г.

Грузину Хвиче Кварацхелии всего 18 лет, но в России он уже сильно раскручен. Впервые о Кварацхелии заговорили зимой, когда «Локомотив» арендовал его у «Рустави». Весной Кварацхелия отбегал семь матчей в РПЛ и даже забил гол в ворота «Рубина». В него верил Семин, Хвича нравился фанатам, но фактическая реальность его самого совсем не убеждала.

В среднем Кварацхелия проводил на поле по 35 минут. Дружба с Кверквелией помогла адаптироваться, но на место в основе «Локо» это не влияло. Семин постепенно подводил его к составу, а Кварацхелия хотел играть чаще. Тут еще и «Локомотив» предложил полноценный контракт только по схеме «1+3». Кварацхелию это не устроило, поэтому он уехал.

«Рубин» оказался идеальным вариантом. Здесь сразу дали Хвиче пятилетнее соглашение, а еще подкинули денег его представителям. Именно на них обращает внимание гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе: «Если называть вещи своими именами – его увезли агенты». Так Кварацхелия променял возможную игру в Лиге чемпионов на место в «Рубине».

Из-за решения Кварацхелии в «Локомотиве» все грустили. «Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли», – рассказывал в интервью «Чемпионату» Юрий Семин.

В «Локомотиве» Кварацхелия действительно прогрессировал. Он даже дебютировал за сборную Грузии, за которую сыграл в квалификации к Евро-2020. Уход Кварацхелии выглядел странно после его слов о том, что играть в таком клубе – мечта. Разница лишь в том, что в «Локомотиве» он все равно был одним из многих. Для этого «Рубина» Кварацхелия – молодая звезда.

Шаронов не рискнул сразу выпускать Кварацхелию на матч с бывшей командой. Хвича вышел на замену только во втором тайме, но сделал много полезного: два отбора, два успешных прохода на дриблинге и один голевой удар. Гол Хвича не праздновал – просто поднял руки к небу. Больше радовались его партнеры. Для «Рубина» очко в таком матче стало неожиданным счастьем.

Реакция фанатов на гол Кварацхелии тоже интересна:

twit text — Sergey Kazakov (@Sergey57kazakov) 15 июля 2019 г.

twit text — Dmitry (@Kyschik) 15 июля 2019 г.

twit text — тупая дефка и #славабогу (@1ove_tatarstan) 15 июля 2019 г.

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