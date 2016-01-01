РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином». Победу у москвичей отобрал их бывший игрок Кварацхелия

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ.

Хозяева поля вышли вперед на 66-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука. Спустя 10 минут счет сравнял Хвича Кварацхелия, который в это межсезонье покинул московский клуб и перебрался в Казань. На 23-й минуте «Локо» не реализовал пенальти – Антон Миранчук попал в перекладину.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 66; 1:1 – Кварацхелия, 76.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Денисов, Сорокин, Подберезкин (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Коновалов, Башкиров, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

Предупреждения: Уремович, 18; Ан. Миранчук, 35; Денисов, 82; Мурило, 90+2; Марков, 90+2.

Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук, 23.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ