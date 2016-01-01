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    РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином». Победу у москвичей отобрал их бывший игрок Кварацхелия

    «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ.

    Хозяева поля вышли вперед на 66-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука. Спустя 10 минут счет сравнял Хвича Кварацхелия, который в это межсезонье покинул московский клуб и перебрался в Казань. На 23-й минуте «Локо» не реализовал пенальти – Антон Миранчук попал в перекладину.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 66; 1:1 – Кварацхелия, 76.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Денисов, Сорокин, Подберезкин (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Коновалов, Башкиров, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

    Предупреждения: Уремович, 18; Ан. Миранчук, 35; Денисов, 82; Мурило, 90+2; Марков, 90+2.

    Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук, 23.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1078

      srg38 16 минут назад

      Вот же 3.14дарас этот кварцершмария

      0
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      Рейтинг: +1386

      JTherry 17 минут назад

      Вилков сегодня косячил, как мог, даже гол с нарушением правил забили со штрафного, когда футболисты Локо пристроились к стенке и начали толкать стенку казанцев, за что их и наказал их бывший футболист, по которому Семин слезу пустил... поздравляю Шаронова с почином!!!

      2
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      Рейтинг: +15992

      VVM1964 29 минут назад

      Зачетный результат )))

      0
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      Рейтинг: +31363

      MaxRnD 39 минут назад

      Миранчук Ал. - искра божья ! Антон - вообще ни о чём !
      Дюпин - Топ
      Локо после забитого Рубину мяча играть откровенно бросил и стал академично катать мяч в центре, за что и был наказан.
      Хвича - откровение, даже и не знал, что у нас в чемпе такой есть

      3
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      Рейтинг: -57

      Вальдемар IV > MaxRnD 13 минут назад

      а сухину как оценить

      0
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      Рейтинг: +31363

      MaxRnD > Вальдемар IV 3 минуты назад

      Да и хрен бы на него ))

      0
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      Рейтинг: +4789

      Антибиотик 40 минут назад

      Сегодняшняя игра Локомотива- жалкое зрелище. Руководители клуба- экономисты, уж сколько лет без нападающего играем. А грузина потеряли талантливого, парень далеко пойдет. Игра Рубина понравилась, в отличие от их болельщиков на этом сайте. Каждый из них пытается написать гадость в адрес соперника, больше неудачам других радуются, чем хорошей игре своей команды.

      3
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      Рейтинг: +1983

      Рубинище > Антибиотик 33 минуты назад

      Зря Вы так. я очень рад, и для меня полным сюрпризом стала такая наша игра. А от Локо ждём большего и лучшего т.к. смотреть болеть и переживать в ЛЧ будем и за них. Очень "неприятно" когда чемпион или вице чемпион так проваливается в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: -57

      Вальдемар IV > Рубинище 13 минут назад

      потому что липовые вот и проваливаются

      0
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      Рейтинг: +974

      lek! 40 минут назад

      Надеюсь в этом году будет интересный и ровный чемпионат . И до конца будет интрига . Рубин молодцы , локо не отчаиваться .

      4
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      Рейтинг: +83

      е5к.о.н.е.й.е5 41 минуту назад

      Хороший результат

      1
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      Рейтинг: +348

      Kokmarov 45 минут назад

      Игра интересная получилась. При всем уважении к Палычу, не понимаю зачем он Эдэра выставляет, это же минус один с самого начала матча. Рубин удивил, понятно что хотела сделать команда и исполнители есть - сыграются войдут в тонус еще лучше получаться будет, а Денисова Виталия убить хотелось за его привозы - пенальти, штрафной на гол, желтая, в конце одни фолы.... ну тренеру видней. (не претендую на неоспоримость) За красивый футбол!

      1
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      Рейтинг: +3093

      владимир миронов 49 минут назад

      Матч просто отменный, зря Рубин записали в выживающего, он еще себя покажет.

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      Рейтинг: -57

      Вальдемар IV > владимир миронов 12 минут назад

      разве что с бесхребетниками которые гола родить не могут

      0
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      Рейтинг: +30725

      Полная Канистра 54 минуты назад

      палыч огонь весь в ярости видать по чужим рельсам локо выехало но рубин без бекиича тренера лучше играло итог закономерен

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