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    «Ростов» объявил об уходе Гацкана

    Полузащитник Александр Гацкан покинет «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    «Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

    Александр – один из лидеров клуба в последние десять лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды», – говорится в заявлении клуба.

    • 20 июля «Ростов» сыграет со «Спартаком» в РПЛ. Эта игра будет последней для Гацкана в ростовском клубе.
    • Футболисту 35 лет. В середине июня он продлил контракт с «Ростовом» на один сезон.
    • По информации Sport24, Гацканом интересуется «Сочи». «Бизнес Online» сообщал о возможном трансфере в «Рубин».
    • Футболист выступает за «Ростов» с 2008 года. Он провел за клуб более 300 матчей.

    Джанаев перешел в «Сочи», Берг – в «Краснодар». Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +9928

      slavutiq70 22 минуты назад

      35 это конечно 35,,,,,,,,,,,,,,,,,что б кто не писал,,,,,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1176

      латунный сепаратист 45 минут назад

      удачи саша

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      В даль смотрящий 49 минут назад

      Ветеранов и других опытных игроков теперь собирает " Сочи". Если после продажи Мирзова в " Ростов" придут Ташаев и Мельгарехо, то это будет удачная сделка, на мой взгляд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      Жёлто-синий 53 минуты назад

      Удачи Кеп

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31406

      MaxRnD 57 минут назад

      С одной стороны вроде команда играет, но с другой стороны творится какой-то жестокий трэш ! Калачёв, Гацкан ....
      Эти люди играли вот так:
      https://www.youtube.com/watch?v=AcBv6sYZbXo

      Валера, почему ты их "ушёл" ??? (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +778

      justozavr > MaxRnD 1 час назад

      Так лет им сколько уже?...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31406

      MaxRnD > justozavr 1 час назад

      Камерунец Роже Милла в 41 забивал за сборную на ЧМ и из игры не выпадал ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +778

      justozavr > MaxRnD 54 минуты назад

      Ну у него не было в конкурентах молодого Матиаса. Это не означает, что я за этот уход, просто понятно, почему это произошло

      2
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      ...
      Рейтинг: +31406

      MaxRnD > justozavr 44 минуты назад

      Ты даже не представляешь какие у Непомнящего, в той сборной Камеруна, играли парни - просто огонь, так что конкуренция там была "мама не горюй"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2673

      САДЫЧОК 1 час назад

      ....в Сочи...

      0
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      Рейтинг: +1098

      Тазит 1 час назад

      Зря. По мне, такие,значимые для клуба , основообразующие игроки, должны в этих клубах заканчивать карьеру...

      3
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      Рейтинг: +121

      Genchik92 1 час назад

      Сочи это ты*? ???

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