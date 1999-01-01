«Ростов» объявил об уходе Гацкана

Полузащитник Александр Гацкан покинет «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

Александр – один из лидеров клуба в последние десять лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды», – говорится в заявлении клуба.

20 июля «Ростов» сыграет со «Спартаком» в РПЛ. Эта игра будет последней для Гацкана в ростовском клубе.

Футболисту 35 лет. В середине июня он продлил контракт с «Ростовом» на один сезон.

По информации Sport24, Гацканом интересуется «Сочи». «Бизнес Online» сообщал о возможном трансфере в «Рубин».

Футболист выступает за «Ростов» с 2008 года. Он провел за клуб более 300 матчей.

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