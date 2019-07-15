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    Sport24: «Сочи» ведет переговоры с Гацканом

    По информации Sport24, «Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.

    Клуб из Краснодарского края ведет переговоры с 35-летним игроком и предлагает ему контракт сроком на один сезон.

    Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».

    • В сезоне-2018/19 Гацкан провел за ростовчан 29 матчей во всех турнирах и забил два гола.
    • Действующее соглашение молдованина с «Ростовом» рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1213

      sobaka120982 1 час назад

      Это хороший игрок, но вот мысль закралась,Сочи почему-то собирает игроков то взрослых с годовым контрактом либо аренда. Как буд то собирается сезон от играть и обратно

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      Рейтинг: +15986

      VVM1964 > sobaka120982 32 минуты назад

      Временный дутый проект - кто знает , " какой ветер через год подует " )))

      0
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      Рейтинг: +508

      zarsm 1 час назад

      Руки прочь от капитана! Предложения Гацкану, это лишь трата времени) Он закончит в РСМ, как и Калач.

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