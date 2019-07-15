Sport24: «Сочи» ведет переговоры с Гацканом

Это хороший игрок, но вот мысль закралась,Сочи почему-то собирает игроков то взрослых с годовым контрактом либо аренда. Как буд то собирается сезон от играть и обратно
По информации Sport24, «Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.
Клуб из Краснодарского края ведет переговоры с 35-летним игроком и предлагает ему контракт сроком на один сезон.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».
- В сезоне-2018/19 Гацкан провел за ростовчан 29 матчей во всех турнирах и забил два гола.
- Действующее соглашение молдованина с «Ростовом» рассчитано до июня 2020 года.