Sport24: «Сочи» ведет переговоры с Гацканом

По информации Sport24, «Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.

Клуб из Краснодарского края ведет переговоры с 35-летним игроком и предлагает ему контракт сроком на один сезон.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».