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    Calciomercato: президент «Дженоа» прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком» по Фернандо

    «Дженоа» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Фернандо.

    По информации Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент генуэзцев Энрико Прециози прилетел в Москву на переговоры со столичным клубом. Он сделал «Спартаку» первое предложение по 27-летнему футболисту.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
    • Хавбек провел за москвичей 96 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
    • В сезоне-2016/17 Фернандо стал чемпионом России.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6056

      silver29 43 минуты назад

      Ну да еще и Фернандо продайте ((( кто будет стандарты исполнять неужели Ананидзе )))) ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18076

      oyabun > silver29 17 минут назад

      К сожалению сейчас в клубе таковы тенденции -продавать лучшее, покупать худшее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5255

      piligrim1986 1 час назад

      уж лучше туда, чем в кятай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16015

      VVM1964 > piligrim1986 39 минут назад

      Только китайцы нам 20 предлагали , а эти больше 10 вряд ли предложат .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5255

      piligrim1986 > VVM1964 28 минут назад

      будем посмотреть

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