Calciomercato: президент «Дженоа» прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком» по Фернандо

Ну да еще и Фернандо продайте ((( кто будет стандарты исполнять неужели Ананидзе )))) ???
«Дженоа» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Фернандо.
По информации Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент генуэзцев Энрико Прециози прилетел в Москву на переговоры со столичным клубом. Он сделал «Спартаку» первое предложение по 27-летнему футболисту.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
- Хавбек провел за москвичей 96 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
- В сезоне-2016/17 Фернандо стал чемпионом России.