Calciomercato: президент «Дженоа» прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком» по Фернандо

«Дженоа» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Фернандо.

По информации Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент генуэзцев Энрико Прециози прилетел в Москву на переговоры со столичным клубом. Он сделал «Спартаку» первое предложение по 27-летнему футболисту.