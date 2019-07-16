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    Фернандо может перейти из «Спартака» в «Дженоа»

    «Дженоа» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Спартака» Фернандо, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, клубы ведут активные переговоры по трансферу 27-летнего бразильца.

    Условия возможной сделки пока неизвестны.

    • Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.
    • В субботу сообщалось о готовности «Шанхай Шэньхуа» купить хавбека за 20 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2019 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18052

      oyabun 1 час назад

      Ну если поставлена задача развалить команду, то могут и продать. Всё же верится что здравый смысл возобладает и Фернандо останется в Спартаке.

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