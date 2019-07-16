Фернандо может перейти из «Спартака» в «Дженоа»

Ну если поставлена задача развалить команду, то могут и продать. Всё же верится что здравый смысл возобладает и Фернандо останется в Спартаке.
«Дженоа» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Спартака» Фернандо, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, клубы ведут активные переговоры по трансферу 27-летнего бразильца.
Условия возможной сделки пока неизвестны.
- Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.
- В субботу сообщалось о готовности «Шанхай Шэньхуа» купить хавбека за 20 миллионов евро.