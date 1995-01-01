Globo Esporte: «Шанхай Шэньхуа» заплатит 20 миллионов за хавбека «Спартака» Фернандо

чето много для команды с пятого места
Полузащитник «Спартака» Фернандо, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, «Шанхай Шэньхуа» согласился заплатить за 27-летнего бразильца требуемые 20 миллионов евро.
Изначально китайский клуб рассчитывал купить хавбека за 10 миллионов, но в итоге принял условия «Спартака».
- Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.