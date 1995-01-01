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    Globo Esporte: «Шанхай Шэньхуа» заплатит 20 миллионов за хавбека «Спартака» Фернандо

    Полузащитник «Спартака» Фернандо, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, «Шанхай Шэньхуа» согласился заплатить за 27-летнего бразильца требуемые 20 миллионов евро.

    Изначально китайский клуб рассчитывал купить хавбека за 10 миллионов, но в итоге принял условия «Спартака».

    • Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: -59

      Вальдемар IV 43 минуты назад

      чето много для команды с пятого места

      -1
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      Рейтинг: +4858

      Сильвербой 51 минуту назад

      Если это так, то Спартак конечно же его продаст! Вопрос кто будет играть??? С ЛЕ все ясно, Спартак вылетит не дойдя до группы вне зависимости от трансфера Фернандо, уже и извинения подготовили скорее всего! Ну а в ЧР наше пятое место никуда не денется, претендентов на него нет!!!

      2
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      Рейтинг: +3903

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Прощай Фернандо и прощай ЛЕ (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1115

      zabvo9406 1 час назад

      А кто опорник???? Умяров????

      0
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      Рейтинг: +6342

      ufos73 > zabvo9406 44 минуты назад

      Хуже, Гулиев! (((

      0
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      Рейтинг: +2002

      paracetamol 1 час назад

      20 лямов Федун не упустит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4151

      subbotaspartak 1 час назад

      Неплохо продают Спартак,
      Но что-то тут не так.
      Кто будет забивать? Делать точные передачи?
      Кононов не плачет?
      Нас то пока веселит,
      Спартак - Сочи начало определит.

      0
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      Рейтинг: +1010

      алдан2014 1 час назад

      К вечеру о тридцатке евриков напишут

      0
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      Рейтинг: +1479

      giluxa1963 1 час назад

      Цена то в рублях -Китай с Россией все расчеты проводят в рублях а журналюги решили что в евро даже не в долларах

      -3
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      Рейтинг: +3605

      ivany4 1 час назад

      Оказывается в Китае есть свой "зенит" со спонсором "газпром".))
      Для зарабатывания денег, давайте разводить Фернандо, а потом китайцев.))

      0
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      Рейтинг: +9957

      Garrincha58 > ivany4 1 час назад

      ума нет считай калека

      0
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      Рейтинг: +572

      rash1959 2 часа назад

      Адекватная цена, хорошие деньги за хорошего игрока. Цорну надо пошевелиться, чтобы купить в центр что то подобное, одного Бакаева не хватит.

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