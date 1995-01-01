Globo Esporte: «Шанхай Шэньхуа» заплатит 20 миллионов за хавбека «Спартака» Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Шанхай Шэньхуа» согласился заплатить за 27-летнего бразильца требуемые 20 миллионов евро.

Изначально китайский клуб рассчитывал купить хавбека за 10 миллионов, но в итоге принял условия «Спартака».