«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.
«Я очень рад и невероятно горд получить назначение главным тренером «Ньюкасла». Это клуб моего детства и клуб моего отца, так что, это особенный момент для меня и моей семьи.
Перед нами стоит огромная задача, но я и мои сотрудники к ней готовы. Мы закатаем рукава и сделаем все возможное, чтобы у болельщиков была успешная команда, которой они могут гордиться», – сказал англичанин.
- Ранее Брюс возглавлял «Хаддерсфилд», «Уиган», «Кристал Пэлас», «Бирмингем», «Сандерленд», «Халл Сити», «Астон Виллу» и «Шеффилд Уэнсдэй».
- В сезоне-2018/19 «Ньюкасл» под руководством Рафаэля Бенитеса занял 13-е место в АПЛ.