«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.

Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.

«Я очень рад и невероятно горд получить назначение главным тренером «Ньюкасла». Это клуб моего детства и клуб моего отца, так что, это особенный момент для меня и моей семьи.

Перед нами стоит огромная задача, но я и мои сотрудники к ней готовы. Мы закатаем рукава и сделаем все возможное, чтобы у болельщиков была успешная команда, которой они могут гордиться», – сказал англичанин.