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    «Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером

    «Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.

    Английский клуб заключил с 58-летним специалистом контракт сроком до 2022 года.

    «Я очень рад и невероятно горд получить назначение главным тренером «Ньюкасла». Это клуб моего детства и клуб моего отца, так что, это особенный момент для меня и моей семьи.

    Перед нами стоит огромная задача, но я и мои сотрудники к ней готовы. Мы закатаем рукава и сделаем все возможное, чтобы у болельщиков была успешная команда, которой они могут гордиться», – сказал англичанин.

    Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»

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    Сегодня, 12:22
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