Цорн: «Трансферный бюджет «Спартака» – меньше 8 миллионов»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, сколько денег клуб может потратить на трансферы. На текущий момент единственным летним приобретением москвичей является форвард Эсекьель Понсе (стоимость – 3 миллиона евро).

– У «Спартака» была позиция по селекции – никого не берете до тех пор, пока кто-то не будет продан?

– Нет. У нас сформирован трансферный бюджет, который пока не превышен. Он небольшой, потому что в предыдущем сезоне не достигли цели – попадания в Лигу чемпионов. Новый бюджет не сформировался. Остался старый, который принят до моего прихода.

– Это около 8 миллионов евро?

– Чуть меньше.