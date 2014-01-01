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    Цорн: «Трансферный бюджет «Спартака» – меньше 8 миллионов»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, сколько денег клуб может потратить на трансферы. На текущий момент единственным летним приобретением москвичей является форвард Эсекьель Понсе (стоимость – 3 миллиона евро).

    – У «Спартака» была позиция по селекции – никого не берете до тех пор, пока кто-то не будет продан?

    – Нет. У нас сформирован трансферный бюджет, который пока не превышен. Он небольшой, потому что в предыдущем сезоне не достигли цели – попадания в Лигу чемпионов. Новый бюджет не сформировался. Остался старый, который принят до моего прихода.

    – Это около 8 миллионов евро?

    – Чуть меньше.

    • Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщали, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
    • «Спартак» стартует в сезоне 13 июля матчем против «Сочи».
    • В минувшем сезоне москвичи финишировали пятыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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