Федун: «Вместе со «Спартаком» я отдам болельщикам «Открытие Арену»

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что вместе с клубом отдаст болельщикам «Открытие Арену».

Ранее Федун сказал, что в 2023 году передаст управление «Спартаком» фанатам команды.

– А «Спартак» мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…

– Мешает основному бизнесу… Как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому, мешает или помогает – здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты, это мешает? Это часть жизни. Это страсть. «Спартак» – это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя.

– А вот стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?

– Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам.

– Вы всех как-то очень удивили. Мы будем внимательно наблюдать за этой необычной футбольной комбинацией.

– А что необычного? Посмотрите, сколько клубов в Европе живет по таким принципам. И живет успешно.

– Мы уверены в том, что болельщики вас не отпустят. Вот точно.

– К сожалению, это будут решать не они, это буду решать я.

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

За это время москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России, пять раз завоевали серебряные медали и один раз стали бронзовыми призерами.

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