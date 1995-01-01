Федун: «Фанаты «Спартака» смогут участвовать в выборе президента, определять дизайн формы, трансферную политику»

Владелец «Спартака» Леонид Федун анонсировал переход клуба под управление болельщиков. Функционер пояснил механизм изменений.

— Как болельщики получат клуб?

— Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а еe членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете.

Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику – всe, что угодно. В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведeт консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления.

— А вы?

— А я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранeн и титульный контракт с «Лукойлом», чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь.

Это будет прецедент. «Спартак» ведь никогда не был подведомственной командой, не имел поддержки ни со стороны армии, ни МВД, ни «Газпрома». Он опирается на массу поклонников. И раз болельщики уверены в собственном глубоком понимании, что нужно «Спартаку», а что не нужно, то надо им доверить клуб.