Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Главные новости дня. Фонсека возглавил «Рому», Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года

    Фонсека возглавил «Рому».

    O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов.

    Экс-игрок «Зенита» Риксен: «Я не собираюсь умирать 28 июня. Я продолжу бороться, но без всеобщего внимания».

    Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба.

    Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии Forbes. Роналду и Неймар – в тройке.

    Мбаппе в 20 лет забил 100-й гол в карьере.

    Навас просит «Реал» отпустить его в «ПСЖ» бесплатно и выплатить оставшиеся по контракту деньги.

    Отбор Евро-2020. Россия обыграла Кипр, Ионов забил гол.

    «Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru