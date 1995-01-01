Главные новости дня. Фонсека возглавил «Рому», Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года

Фонсека возглавил «Рому».

O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов.

Экс-игрок «Зенита» Риксен: «Я не собираюсь умирать 28 июня. Я продолжу бороться, но без всеобщего внимания».

Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба.

Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии Forbes. Роналду и Неймар – в тройке.

Мбаппе в 20 лет забил 100-й гол в карьере.

Навас просит «Реал» отпустить его в «ПСЖ» бесплатно и выплатить оставшиеся по контракту деньги.

Отбор Евро-2020. Россия обыграла Кипр, Ионов забил гол.

«Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе