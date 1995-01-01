Навас просит «Реал» отпустить его в «ПСЖ» бесплатно и выплатить оставшиеся по контракту деньги

Голкипер «Реала» Кейлор Навас выдвинул требования руководству клуба.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил костариканцу, что основным вратарем команды в следующем сезоне будет Тибо Куртуа, и посоветовал ему искать новый клуб.

Навас настаивает на расторжении контракта с «Реалом», чтобы он мог присоединиться к новому клубу бесплатно. При этом голкипер хочет получить от мадридцев зарплату за оставшиеся по договору два года (10 миллионов евро). «Реал» такой вариант не устраивает.

Навас уже дал задание своим агентам найти ему новую команду и огласил условия: трехлетний контракт, зарплата в размере 7 миллионов евро за сезон и гарантированное игровое время. В настоящее время удовлетворить требования вратаря может только «ПСЖ». Стороны уже достигли договоренности.

При этом парижане готовы предоставить Навасу требуемые условия только в том случае, если им не придется платить за его трансфер. В данный момент «Реал» не собирается менять свою позицию и даже рассматривает возможность сохранить голкипера в клубе, если он не изменит свои текущие требования.

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