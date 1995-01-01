Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Навас просит «Реал» отпустить его в «ПСЖ» бесплатно и выплатить оставшиеся по контракту деньги

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас выдвинул требования руководству клуба.

    Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил костариканцу, что основным вратарем команды в следующем сезоне будет Тибо Куртуа, и посоветовал ему искать новый клуб.

    Навас настаивает на расторжении контракта с «Реалом», чтобы он мог присоединиться к новому клубу бесплатно. При этом голкипер хочет получить от мадридцев зарплату за оставшиеся по договору два года (10 миллионов евро). «Реал» такой вариант не устраивает.

    Навас уже дал задание своим агентам найти ему новую команду и огласил условия: трехлетний контракт, зарплата в размере 7 миллионов евро за сезон и гарантированное игровое время. В настоящее время удовлетворить требования вратаря может только «ПСЖ». Стороны уже достигли договоренности.

    При этом парижане готовы предоставить Навасу требуемые условия только в том случае, если им не придется платить за его трансфер. В данный момент «Реал» не собирается менять свою позицию и даже рассматривает возможность сохранить голкипера в клубе, если он не изменит свои текущие требования.

    AS: четыре клуба претендуют на Кейлора Наваса

    Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1288

      Бухбух 41 минуту назад

      Навас хочет сразу 2 ЗП получать в течение двух лет: в Реале и в ПСЖ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6207

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Нихера обнаглевший просит его отпустить бесплатно, разорвать контракт в одно сторону и захапать деньги, которые он не отработает, и такими темпами уедет в свою Коста-Рику доигрывать, да и есть живые примеры как раз Рабьо из ПСЖ, и тот же уже забытый в рассвете сил Балотелли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3722

      Спартач80 1 час назад

      Сгноить в дубле...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru