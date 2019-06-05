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    AS: четыре клуба претендуют на Кейлора Наваса

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас находится в сфере интересов четырех клубов, сообщает AS.

    По информации источника, за костариканца ведут борьбу «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».

    32-летний голкипер мог оказаться в «МЮ» еще в 2015 году, когда его хотели включить в сделку по трансферу Давида Де Хеа в мадридский клуб. Тогда сделка не состоялась из-за проблем с факсом.

    • Навас выступает за «Реал» с 2014 года
    • За пять сезонов голкипер провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: AS

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