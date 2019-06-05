AS: четыре клуба претендуют на Кейлора Наваса

Вратарь «Реала» Кейлор Навас находится в сфере интересов четырех клубов, сообщает AS.
По информации источника, за костариканца ведут борьбу «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».
32-летний голкипер мог оказаться в «МЮ» еще в 2015 году, когда его хотели включить в сделку по трансферу Давида Де Хеа в мадридский клуб. Тогда сделка не состоялась из-за проблем с факсом.
- Навас выступает за «Реал» с 2014 года
- За пять сезонов голкипер провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.