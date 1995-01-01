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    Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии Forbes. Роналду и Неймар – в тройке

    Американский журнал Forbes опубликовал топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года.

    Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси с доходом 127 миллионов долларов.

    На второй строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – 109 миллионов, замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Неймар – 105 миллионов.

    В топ-10 также вошли мексиканский боксер Сауль Альварес (94 миллиона долларов), швейцарский теннисист Роджер Федерер (93,4), американский футболист клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс» Рассел Уилсон (89,5), американский футболист клуба НФЛ «Грин Бэй Пэкерс» Аарон Роджерс (89,3), баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» ЛеБрон Джеймс (89), баскетболист клуба НБА «Голден Стейт Уорриорс» Стефен Карри (79,8) и его партнер по команде Кевин Дюрант (65,4).

    Источник: Forbes

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +166

      SuperNils 19 минут назад

      Да как этот нулевой пень может такие деньги получать? Он же абсолютное ничто, сравнимое с уровнем Казахстана или Сан-Марино!

      0
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      Рейтинг: +4113

      Старикан 27 минут назад

      За эти деньги можно практически любую нашу команду купить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6206

      Skull_Boy 55 минут назад

      Да кто бы сомневался, если еще первые двое в основном получают за рекламу различных товарных брендов, то симулянт чисто чек на ЗП от катарского шейха

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