Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии Forbes. Роналду и Неймар – в тройке

Американский журнал Forbes опубликовал топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года.

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси с доходом 127 миллионов долларов.

На второй строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – 109 миллионов, замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Неймар – 105 миллионов.

В топ-10 также вошли мексиканский боксер Сауль Альварес (94 миллиона долларов), швейцарский теннисист Роджер Федерер (93,4), американский футболист клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс» Рассел Уилсон (89,5), американский футболист клуба НФЛ «Грин Бэй Пэкерс» Аарон Роджерс (89,3), баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» ЛеБрон Джеймс (89), баскетболист клуба НБА «Голден Стейт Уорриорс» Стефен Карри (79,8) и его партнер по команде Кевин Дюрант (65,4).