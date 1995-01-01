Отбор Евро-2020. Россия обыграла Кипр, Ионов забил гол

Россия обыграла Кипр в матче 4-го тура квалификации Евро-2020. Единственный гол забил полузащитник Алексей Ионов.

Россия набрала девять очков и осталась на втором месте в таблице. Кипр с 3 очками идет пятым.

Отбор Евро-2020. Группа I. 4-й тур

Россия – Кипр – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 38.

Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Головин, Зобнин (Баринов, 78), Оздоев, Ионов, Дзюба, Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 64).

Кипр: Пардо, Янну, Сотиру, Авраам (Питтас, 71), Кусулос, Макрис (Сполярис, 81), Маргаса, Артиматас, Лаифис, Кости, Георгиу (Ефрем, 46).

Предупреждения: Головин, 45+2; Кудряшов, 73 – Макрис, 20; Маргаса, 63.

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