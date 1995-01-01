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    Отбор Евро-2020. Россия обыграла Кипр, Ионов забил гол

    Россия обыграла Кипр в матче 4-го тура квалификации Евро-2020. Единственный гол забил полузащитник Алексей Ионов.

    Россия набрала девять очков и осталась на втором месте в таблице. Кипр с 3 очками идет пятым.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 4-й тур

    Россия – Кипр – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 38.

    Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Головин, Зобнин (Баринов, 78), Оздоев, Ионов, Дзюба, Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 64).

    Кипр: Пардо, Янну, Сотиру, Авраам (Питтас, 71), Кусулос, Макрис (Сполярис, 81), Маргаса, Артиматас, Лаифис, Кости, Георгиу (Ефрем, 46).

    Предупреждения: Головин, 45+2; Кудряшов, 73 – Макрис, 20; Маргаса, 63.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 23:38
    Комментарии30
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      Рейтинг: +81

      Yuriysss 8 секунд назад

      Чмошная команда, с такой игрой на евро им делать нечего, конечно если они туда попадут!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19542

      gol_kak_sokol 27 секунд назад

      Дзюба подтвердил звание ЗБ - заслуженное бревно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2317

      Сармат Ростов 58 секунд назад

      Позорище...
      Больше слов нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Kulima 2 минуты назад

      Ну не знаю, вроде выиграли, вроде давали, но, вопросов все равно много! Почему нельзя к 70-й минуте убрать Дзюбу, ну видно же, он физически выдохся, нет, он играет. Что в сборной делает Ионов?! Почему нельзя пробовать других людей? Неужели их нет?! Нихрена нам не светит

      2
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      ...
      Рейтинг: +29767

      portero > Kulima 1 минуту назад

      Дзюба весь второй тайм умирал, играли в 10 человек. Черчес ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      евгений ___ > Kulima 35 секунд назад

      Усатый нянь, не тренер. Почему ещё с Сан Марино не выпускал Мирзова, Чалова? Зато балерины Миранчуки в основе, а толку мало..

      0
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      Рейтинг: +49

      Seloge > Kulima только что

      Согласен с тобой что Дзюба только на один тайм!!!оздоева палкой гнать надо!!!вместо него лучше выпустить Баринова,Ахметова!!!

      0
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      Рейтинг: +327

      dimmmka 2 минуты назад

      Ого. Выиграли у самого Кипра!!! В рейтинге УЕФА он наверно в первой десятке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1955

      maygli 2 минуты назад

      1 216 509 человек.
      Численность населения Кипра.
      Мужского на селения (включая младенцеви 90-летних стариков) 621 330 человек.
      У нас супер сборная с таким же тренером, 1:0 .

      2
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      Рейтинг: +4673

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Покуражились в предыдущей игре, а теперь чуть не слили Кипру... Что так? Только у детского сада выигрывать с голами можем? С тыдно! Удачи!

      3
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      Рейтинг: +591

      19element87 > GoLenaStop 1 минуту назад

      Главное Выигрываем!!!

      0
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      Рейтинг: +49

      Seloge 3 минуты назад

      Можете меня минусовать но Дзюба был очень плох...лучше бы один из федей играл!!!игра оздоева унылое Г...О!!!с большой буквы

      6
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      Рейтинг: +2396

      m40 3 минуты назад

      Так то молодцы, в обоих матчах играли с желанием, номер не отбывали. Но вопросы к тренеру: на хрена было собирать толпу, если играли одни и те же? Уж в первом матче можно было молодежь попробовать. Тот же Сафонов мог дебютировать. А в этом матче Дзюба просто наелся и сил просто не было. Не хочешь Чалова выпускать, пусть хоть Смолов побегает 15 минут.

      5
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      Рейтинг: +215

      Moveton > m40 7 секунд назад

      а ещё комличенко в расштренном был

      0
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      Рейтинг: +29767

      portero > m40 4 секунды назад

      вот по этому поводу самый большой вопрос к тренеру.. они там слепые все ?

      0
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      Рейтинг: +2379

      Fan Loko mik 3 минуты назад

      ПОЗОРИЩЕ!!!!!!! Игра нашего сборища вызывает ОТВРАЩЕНИЕ!!! Это не игра, мучение! Пока не поздно, нужно искать тренера! Этот дебильный УСАЧ не способен тренировать! Играют одни любимчики!

      5
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      Рейтинг: +1955

      maygli > Fan Loko mik 1 минуту назад

      !!!

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