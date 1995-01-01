Отбор Евро-2020. Россия обыграла Кипр, Ионов забил гол

Чмошная команда, с такой игрой на евро им делать нечего, конечно если они туда попадут!!!
Россия обыграла Кипр в матче 4-го тура квалификации Евро-2020. Единственный гол забил полузащитник Алексей Ионов.
Россия набрала девять очков и осталась на втором месте в таблице. Кипр с 3 очками идет пятым.
Отбор Евро-2020. Группа I. 4-й тур
Голы: 1:0 – Ионов, 38.
Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Головин, Зобнин (Баринов, 78), Оздоев, Ионов, Дзюба, Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 64).
Кипр: Пардо, Янну, Сотиру, Авраам (Питтас, 71), Кусулос, Макрис (Сполярис, 81), Маргаса, Артиматас, Лаифис, Кости, Георгиу (Ефрем, 46).
Предупреждения: Головин, 45+2; Кудряшов, 73 – Макрис, 20; Маргаса, 63.