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    Мбаппе в 20 лет забил 100-й гол в карьере 

    Франция играет с Андоррой в матче квалификации Евро-2020 (3:0, перерыв). Первый гол в этой встрече забил форвард Килиан Мбаппе на 11-й минуте.

    Для 20-летнего футболиста это 100-й гол в карьере.

    • 87 голов на клубном уровне
    • 13 голов за сборную

    Мбаппе дебютировал за первую команду сборной в марте 2017 года. На клубном уровне форвард выступал за «Монако», сейчас он играет в «ПСЖ».

    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      GSmall 41 минуту назад

      Возможно сможет побить рекорд Пеле.График пока не плохой,но надо продолжать работать над собой и не транжирить моменты

      0
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      Рейтинг: +56

      Mr.R.D 41 минуту назад

      Главное чтобы не сгубила звездная болезнь

      0
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      Рейтинг: +10623

      bset 52 минуты назад

      Ни о чем. Вот у Смолова 101!

      0
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      Рейтинг: +34

      .LEON 54 минуты назад

      круто

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