Мбаппе в 20 лет забил 100-й гол в карьере 

Франция играет с Андоррой в матче квалификации Евро-2020 (3:0, перерыв). Первый гол в этой встрече забил форвард Килиан Мбаппе на 11-й минуте.

Для 20-летнего футболиста это 100-й гол в карьере.

87 голов на клубном уровне

13 голов за сборную

Мбаппе дебютировал за первую команду сборной в марте 2017 года. На клубном уровне форвард выступал за «Монако», сейчас он играет в «ПСЖ».