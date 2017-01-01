Мбаппе в 20 лет забил 100-й гол в карьере 

Возможно сможет побить рекорд Пеле.График пока не плохой,но надо продолжать работать над собой и не транжирить моменты
Франция играет с Андоррой в матче квалификации Евро-2020 (3:0, перерыв). Первый гол в этой встрече забил форвард Килиан Мбаппе на 11-й минуте.
Для 20-летнего футболиста это 100-й гол в карьере.
- 87 голов на клубном уровне
- 13 голов за сборную
Мбаппе дебютировал за первую команду сборной в марте 2017 года. На клубном уровне форвард выступал за «Монако», сейчас он играет в «ПСЖ».