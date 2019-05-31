Главные новости дня. Чалов – лучший игрок сезона в РПЛ, Конте возглавил «Интер»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    31.05.2019 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Нет у нас ярких и действительно сильных футболистов , поэтому любой выбор будет считаться спорным.

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      Рейтинг: +387

      Eds 8 часов назад

      Странно называть лучшими только тех, кто забивает голы... Они забили меньше, чем гол за две игры. С чего это они лучшие? В таких случаях лучшими должны быть игроки других линий...

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