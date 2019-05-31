Главные новости дня. Чалов – лучший игрок сезона в РПЛ, Конте возглавил «Интер»

Чалов – лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19. Дзюба и Азмун – в тройке.

ЦСКА выкупил у «Уфы» Дивеева и подписал с ним пятилетний контракт.

Лев попал в больницу с нарушением кровообращения из-за упавшей на грудь гантели.

Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента.

Конте – главный тренер «Интера».

Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» и выиграл турнир.

У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофей.

Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов.

Перейдя в «Интер», Конте откатил карьеру лет на восемь. Зря